Beltrán dice que Chivite es "una presidenta desnortada" que está "encadenada a Bildu"

Publicado 20/09/2019 19:54:25 CET

Califica de "auténtica farsa" las negociaciones de Sánchez para formar gobierno y cree que "no quería" llegar a acuerdos

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha calificado a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, de ser "una presidenta desnortada que no tiene discurso, programa ni mensaje para Navarra" y que está "encadenada a Bildu, atadas de pies y manos por los herederos de ETA".

En su intervención al inicio de la reunión del Comité Ejecutivo del partido, Beltrán ha criticado que el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, "no ha querido o no ha sabido llegar a acuerdos de gobierno". En su opinión, "desde el primer momento se le notó que no quería en absoluto formar gobierno" porque "pensaba que iba a ganar estas elecciones". Por otro lado, ha considerado que, si Sánchez no ha alcanzado un acuerdo por "incapacidad" no puede ser presidente del Gobierno.

Beltrán ha calificado de "auténtica farsa" las negociaciones llevadas a cabo con Sánchez en las que "hacia ver que se reunía con Podemos, les ofrecía unas cosas y otro" y, a su vez, pedía la abstención al PP y otros partidos.

La dirigente 'popular' ha asegurado que el PP "desde el primer momento" estuvo "a la altura del papel que le correspondía como líder de la oposición". Así, ha destacado que el presidente de los 'populares', Pablo Casado, "estuvo en todas las reuniones con sentido de Estado" y ofreció a Sánchez "once pactos de Estado" así como los votos de Navarra Suma -coalición formada por PP, Cs y UPN- "para evitar que legase a pactar en Navarra con los nacionalistas". Sin embargo, ha reprochado que ""nunca nos ofreció lo más mínimo a cambio de esa abstención".

La presidenta del PPN ha afirmado que Navarra Suma (NA+) "ha sido una gran formula de éxito" y ha censurado que Sánchez en vez de aceptar los votos de la coalición "cometió la mayor infamia; traicionar a todos los navarros después de que NA+ fuese la opción mas votada".

En este sentido, ha aseverado que, al obtener la mayoría de los votos Navarra Suma, los navarros dijeron que "querían sacar a los nacionalistas vascos del Gobierno" y, en vez de eso, "los ha metido de nuevo". "Cuando estaban noqueados, Sánchez les ha dado oxígeno y ha tenido además que pactar, por mucho que lo niegue, con Bildu", ha criticado.

Frente a ello, ha destacado la "visión de Estado" del PP al pactar en gobiernos autonómicos y ayuntamientos "con fuerzas diferentes a nosotros" en los que "ha habido mucho que ceder". "Hemos sabido que era prioritario conformar gobiernos de centro-derecha para evitar que la izquierda gobernase en esas comunidades y ayuntamientos", ha remarcado.

Beltrán ha afirmado que en Navarra "tenemos una presidenta encadenada a Bildu, atada de pies y manos por los herederos de ETA". Ha asegurado que "hemos visto los peajes que ya han pagado", citando el caso de Ayuntamiento de Huarte, el "pacto oculto" en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, o las criticas al Constitucional "tras admitir a tramite el recurso a la mal llamada ley de violencia policial, que equipara a víctimas con verdugos y humilla claramente a Policía Nacional y Guardia Civil".

En esta misma línea, se ha referido a la abstención del PSN, este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra, a una moción que instaba al Ejecutivo foral a invitar a los Reyes a la entrega del Premio Príncipe de Viana.

Ana Beltrán ha acusado a María Chivite de ser "una presidenta desnortada que no tiene discurso, programa ni mensaje para Navarra" y ha criticado que "mientras tanto ha conseguido lo que quería: sentarse en el sillón del Palacio de Navarra; todo por su egoísmo personal". "Poco le ha importado el interés, el deseo y la voluntad de echar al nacionalismo que dijeron los navarros en las urnas" ni "los socialistas históricos de esta comunidad que dudo mucho que estén de acuerdo con lo que la señora Chivite está haciendo en esta tierra", ha asegurado.

Beltrán ha llamado a su partido a "trabajar y dejarnos la piel" en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre que "no hemos querido ni buscado" sino que "es única exclusivamente responsabilidad del señor Sánchez".

Así, la presidenta del PPN ha pedido "apoyo y esfuerzo para llevar a Pablo Casado a la Moncloa" y "ganar a estas elecciones porque tenemos un programa y un partido que piensa sobre todo para las personas". Beltrán ha afirmado que su partido va a realizar una campaña "sin odio, tranquila, pero diciendo a todos los españoles lo que vamos a dar el PP cuando lleguemos a la Moncloa"