Beltrán (PP) acusa a Sánchez de "vender Navarra a los herederos de ETA a precio de saldo" a cambio de aprobar los PGE

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Navarra y vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "vender Navarra a los herederos de ETA a precio de saldo a cambio de ser aprobados los Presupuestos Generales del Estado" y "a cambio de ser excarcelados 200 asesinos".

Beltrán ha asegurado que la Moncloa "prioriza a los que quieren romper la convivencia antes que a los que queremos un país unido" y, por eso, "impone en Navarra que se pacten los Presupuestos con Bildu-Batasuna en lugar de pactarlos con Navarra Suma".

La dirigente 'popular' ha criticado que en el acuerdo presupuestario firmado este sábado entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu, la coalición no ha exigido "absolutamente nada de creación de empleo, nada de progreso, nada de asuntos que favorezcan el bienestar social o la convivencia". Sino que ha pedido "un millón para la promoción del euskera y que la cadena ETB3 se vea en toda la Comunidad foral". "Eso es lo que les importa y a eso ceden Sánchez y Chivite" que "han elegido vendernos a independentistas y nacionalistas" y que "trabajadores y empresarios paguen la fiesta de un gasto público desorbitado", ha censurado.

La dirigente 'popular' se ha pronunciado de esta manera en la clausura en Pamplona de la convención regional del PPN sobre unidad de España y lengua, en la que también ha participado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos. Un encuentro con el objetivo de "escuchar a la sociedad civil" y "explicar a todos los españoles cuáles son las medidas que pondremos en marcha si llegamos la Gobierno" para "mejorar la vida de la gente".

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía "que confíen en nosotros pues sabemos lo que nuestro país necesita para mejorar la vida de los ciudadanos, sabemos cuáles son sus preocupaciones y aquellos que les quita el sueño", que es, ha afirmado, "la igualdad de oportunidades, las pensiones justas, la sanidad universal y de calidad, la educación en libertad, la solidaridad con quienes más lo necesitan, la defensa de la familia y de la natalidad, una economía de libre mercado defendiendo la propiedad privada y la competitividad y con ello conseguir empleo y progresos".

Ana Beltrán se ha referido, también, a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que son, ha subrayado, "la expresión en cifras de un proyecto político y lo que hemos visto estos días es a un presidente abonando el terreno para pactar las cuentas de nuestro país con los socios más radicales que ha habido en un Gobierno de España". "Rufián, Junqueras y Otegi dirigen el rumbo de nuestro país" junto con "los ministros más radicales que hay en ningún país europeo", ha criticado.

Ha advertido de que la aprobación de los PGE "son siempre a cambio de algo" y ha censurado que "Sánchez les concede absolutamente todo lo que pidan y les alienta a que enfrenten a los españoles, poniendo constantemente en tela de juicio la forma de gobernar de las Comunidades en las que gobierna el PP".

Sánchez y Chivite "han tenido la oportunidad de elegir la mano tendida" de Pablo Casado o Navarra Suma, "y no lo han hecho", ha afirmado la dirigente 'popular', que ha destacado que "lo que está en juego" es "la supervivencia de un presidente a costa de lo que haga falta por esa razón todo es posible". "Es posible entregar las llaves de la Moncloa aunque eso signifique justificar el terrorismo, es posible firmar la rendición del Estado de Derecho a cambio de un apoyo presupuestario, es posible convertir Navarra en una sucursal del País Vasco y entregarla al nacionalismo excluyente y a Bildu-Batasuna", ha censurado.

Beltrán ha señalado que en la cita de este sábado en Pamplona se ha buscado profundizar en "la necesaria unidad de nuestro país y en la lengua como vehículo de respeto y libertad" que "se sigue negando en algunos lugares de España como Cataluña, Navarra y País Vasco".

La dirigente del PP ha lamentado la "falta de libertad" en Navarra, y ha subrayado que "nunca será real un país en libertad mientras aquí no podamos hacer listas electorales en muchos municipios de Navarra porque nos amenazan, mientras no podamos hacer actos públicos en la calle porque nos tiran estiércol, nos gritan o nos amenazan".

En este sentido, ha expresado el compromiso del PP de que "nunca permitiremos que una minoría condicione y arruine el futuro de todos los españoles". "Una España que el independentismo quiere quebrar, que Pedro Sánchez y los suyos están dispuestos a rendir, que el PP levantará cada vez que el PSOE la sumerja en la ruina o en el caos", ha remarcado.

Así, ha indicado que si el PP vuelve al Gobierno de España convertirá en delito "la convocatoria de referéndum y la rebelión sin violencias, prohibiremos los indultos a los condenados por sedición, tomaremos las medidas necesarias para que cumplan sus penas de cárcel y recuperaremos la competencia de prisiones en Cataluña y en el País Vasco".

Además, ha afirmado que promoverá una reforma legal para que "no hay ningún beneficio más a los etarras si no se arrepienten y no colaboran para esclarecer los asesinatos que quedan por resolver". También para prohibir los homenajes a etarras y que los delitos de ETA "no prescriban".

Asimismo, ha destacado que si el PP llega al Gobierno impulsará una reforma de la Ley Audiovisual para "acabar con la propaganda independentista en los medios de comunicación pública" y una Ley de Símbolos para "acabar con la quema de banderas y la humillación al Rey". También promoverá un marco legal para garantizar la "libertad de elección lingüística y la defensa del castellano" como lengua vehicular en la educación, el acceso a la administración y en los espacios públicos.