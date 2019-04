Beltrán (PPN): "Barkos no tiene vergüenza al decir que Navarra no se toque, cuando es ella quien quiere que desaparezca"

Publicado 01/04/2019 12:59:17 CET

PAMPLONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Navarra (ppn), Ana Beltrán, ha manifestado este lunes que la presidenta Uxue Barkos "no tiene vergüenza al decir que Navarra no se toque, cuando es ella quien quiere que desaparezca como Comunidad foral". "Tratan de engañar, una vez más, sobre sus intenciones, pero ya no cuela", ha apuntado.

En un comunicado, Beltrán ha criticado el lema de Geroa Bai para las elecciones generales, 'Navarra no se toca', "prácticamente un intento de fraude electoral y un insulto a la inteligencia de la ciudadanía". Según ha dicho, "ha sido el Gobierno de Barkos y el cuatripartito quienes no solo han tratado de tocar Navarra, sino que la han manoseado con el objetivo de hacerla desaparecer".

"Son ellos quienes más quieren tocar el estatus jurídico y político de Navarra, para diluirnos en Euskadi; son ellos quienes han impuesto la ikurriña, han impuesto el euskera, y han aprobado en un pleno el derecho a decidir con el único objetivo de anexionarnos a otra Comunidad", ha subrayado la presidenta del PPN.

Beltrán ha incidido en que "han sido Geroa Bai, Bildu y sus comparsas de la ultraizquierda quienes han querido imponer sus ensoñaciones sobre la realidad". "Y, después de una legislatura así, y como quieren ser ellos los únicos que decidan sobre Navarra, usan este lema", ha criticado.

"QUIEREN FALSEAR LA REALIDAD"

También ha destacado Beltrán la "desfachatez" de que el lema "hable de Navarra, tras toda una legislatura hablando de Nafarroa, imponiendo esa denominación en carteles e impresos". "Ahora tratan de ocultar el euskera, después de 4 años demostrando sus obsesiones e imponiéndolas a los demás", ha expuesto.

Para Ana Beltrán, "lo que Barkos no quiere es que nadie más toque Navarra, para poder arruinarla, para poder seguir falseando la realidad de sus símbolos y de su esencia y poder después anexionarla a Euskadi". Pero Beltrán ha apuntado que, "como hemos hecho a lo largo de toda esta legislatura, vamos a estar enfrente de esas pretensiones suyas".

"Vienen a decir, con ese lema, que Navarra o es suya o no será de nadie; dicen que pueden hacer con ella lo que quieran, como si fuera de su propiedad", ha destacado Beltrán, quien ha añadido que "después de que llevan cuatro años maltratando a Navarra, subiendo impuestos, impidiendo la llegada de infraestructuras como el Canal de Navarra o el TAV, empujando a que se vayan las empresas, aumentando el desempleo, pasando por encima de las convicciones y los sentimientos de la mayoría con sus obsesiones identitarias e ideológicas... después de todo eso, ahora quieren presentarse como los defensores de esta tierra".

Ha manifestado que "no cuela" y que "es el nacionalismo el que tiene que dejar en paz a Navarra y que no se toque lo que es y quiere seguir siendo".