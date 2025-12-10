Benito Jiménez (Congelados de Navarra), Timac Agro y Leadernet, reconocidos en los Premios Cámara Navarra 2025

El presidente del Grupo Leadernet, Tito Heredero, recoge el Premio Cámara Navarra 2025 en la categoría de Internacionalización. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Navarra ha entregado este miércoles sus Premios 2025 a Benito Jiménez, presidente y CEO de Congelados de Navarra, en reconocimiento a su trayectoria empresarial; a la compañía TIMAC AGRO, en la categoría de Innovación; y a la multinacional Leadernet, en la categoría de Internacionalización.

Los galardones se han entregado en un acto celebrado en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, que ha contado con las intervenciones del presidente de la Cámara Navarra, Javier Taberna, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna que, junto con la directoria Territorial Ebro de Caixa Bank, Isabel Moreno, han entregado el galardón a Benito Jiménez.

La empresa Congelados de Navarra, con 27 años de historia, cuenta con seis plantas de producción en España, y oficinas comerciales en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Canadá, y suma exportaciones a 70 países. El jurado ha valorado el "compromiso firme" del empresario con sus empleados, clientes, proveedores y la sociedad navarra, "mediante impactos positivos a través de la implementación continua de buenas prácticas en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza económica".

Desde que Jiménez fundó Congelados de Navarra el 18 de febrero de 1998, la compañía ha experimentado un proceso de crecimiento y consolidación. En la actualidad, a Congelados de Navarra se suman Precocinados Frisa, Embutidos Galar, Embutidos Solà, La Hoguera y Tastia Group, que integra los establecimientos de restauración organizada Muerde la Pasta, así como Ganados Jiménez Cambra.

Tras recoger el premio, Benito Jiménez ha compartido el premio con su familia y con su equipo con el que trabaja para "hacer las cosas siempre mejor". Ha puesto en valor que es "un premio que no reconoce un hecho puntual sino un montón de cosas a lo largo de casi 30 años". Si bien ha reconocido que "hay algunas cosas que hemos hecho mal", el conjunto "es positivo". Se ha mostrado "orgulloso" de recibir un premio en Navarra que "me brinda la posibilidad de reivindicar la labor de los empresarios" que "somos los verdaderos y únicos generadores de riqueza para la sociedad".

"Aunque no fuese en forma de premio, me gustaría que al final de mi trayectoria se me recordase como alguien fiel a sus principios y valores, con ambición, humildad, cercanía y perseverancia", ha manifestado. Para el futuro, ha señalado que Congelados de Navarra es "el germen" de todo el desarrollo empresarial y ha subrayado que "seguiremos creciendo e invirtiendo". Ha finalizando animando a "trabajar duro" pero también "pasándonoslo bien".

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, y el vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio, Miguel Suárez, han entregado al presidente del Grupo Leadernet, Tito Heredero, el Premio a la Internacionalización. El jurado ha destacado su estrategia de expansión y adaptación a los mercados exteriores. La empresa factura 15 millones de euros anuales de los cuales el 15% se destinan a la exportación. En total, 15 países de todo el mundo cuentan con instalaciones de Leadernet. Estados Unidos, México, Brasil, China, Italia, Polonia, encabezan las exportaciones de esta empresa navarra.

Tito Heredero ha recordado que el proceso de internacionalización del grupo arrancó en 2006 "de la mano de la Cámara", ampliando su presencia en diferentes países. "Cuando sales fuera lo tienes que hacer con personas de confianza que siguen tu bandera y se van a vivir a Estados Unidos, Chile... Este premio es dar gracias a todas las personas que han hecho esto posible; tanto los que hemos viajado como los que se han quedado para guardar el fuerte", ha expresado.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, y el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio, Rafael Moreno, han entregado el Premio a la Innovación a Ricardo Llátser, director general de TIMAC AGRO. El jurado ha subrayado su "apuesta continua" por la innovación y ha destacado la inversión de 12 millones de euros en proyectos de innovación sostenible "que darán lugar a soluciones pioneras en el mercado de la nutrición vegetal".

La empresa cuenta con más de 470 empleados en España -200 en Navarra- y cuenta con dos plantas industriales. La principal, ubicada en Lodosa, se dedica a la producción de fertilizantes, mientras que la planta de Sevilla está destinada a la producción de microorganismos y biocontrol. Su facturación en el ejercicio 2024 ascendió 185,8 millones de euros, con 260.000 toneladas de productos vendidos.

Llátser ha agradecido el reconocimiento "a algo que llevamos en nuestro ADN, que es la innovación". Desde el inicio de la empresa, ha dicho, se ha buscado la "diferenciación" a través de la investigación en "productos mucho más eficaces" mediante la innovación que "son más rentables para el agricultor". Un "espíritu de diferenciación que nos ha llevado a innovar constantemente en todos los ámbitos", ha destacado.