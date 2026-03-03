La Biblioteca de Navarra ofrece en marzo y abril charlas con figuras del panorama nacional y actividades de ocio

Biblioteca de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Navarra ha definido su programación para los meses de marzo y abril de este año, que incluye ciclos de charlas de pensamiento con "diversas figuras referentes del panorama nacional" y actividades de ocio destinadas a todos los públicos.

La oferta para estos meses arrancará en marzo con una nueva edición del ciclo sobre espiritualidad, este año dedicado al tema 'Espiritualidad e Igualdad'.

La propuesta, organizada en colaboración con la asociación Espiritualidad Pamplona, comenzará este martes, 3 de marzo, con la intervención de Marga Ferré sobre 'La brecha económica entre individuos y países' y continuará todos los martes del mes hasta el 31 de marzo, con las siguientes personas ponentes: Joan Tamayo el 10 de marzo, con 'Desigualdades cotidianas'; Teresa Gaztelu el 17 de marzo, con 'La igualdad como expresión de la unidad'; Sixto Iragui el 24 de marzo, con 'Jesús: una propuesta de igualdad que trasciende las religiones'; y Jacinto Choza el 31 de marzo, con 'Igualdad/desigualdad: la mirada desde Oriente y desde Occidente'. Todas las intervenciones se celebran a las 19 horas.

En paralelo, continúa el ciclo 'Conversaciones Literarias' en colaboración con Ateneo Navarro, que en marzo culmina con sus tres últimos conversatorios con Roberto Valencia: el lunes 9 de marzo, Maitane Beaumont sobre 'La escucha atenta'; el lunes 16 de marzo, Josep Ramoneda sobre 'Poder y libertad' (charla trasladada a esta fecha por motivos ajenos a la organización); y el 23 de marzo, Bernat Castany sobre 'Una filosofía de la risa'. Todas las intervenciones se celebran también a las 19 horas.

La celebración y reflexión alrededor del Día de la Mujer el 8 de marzo centran asimismo diversas actividades durante este mes. Así, las propuestas relacionadas con el 8M comienzan el 4 de marzo con una propuesta de narración oral para adultos y jóvenes sobre la obra narrativa de cuatro escritoras latinoamericanas (Clarice Lispector, Silvina Ocampo, Samanta Schweblin y Mariana Enríquez) a cargo de la narradora Celeste Abba.

El 6 de marzo, por su parte, se celebrará la Gran Gala del Festival Internacional de la Oralidad Ahoz Aho, que aúna a narradoras locales e internacionales y trae a la biblioteca historias en castellano y euskera en la voz de Amaia Elizagoien, Dorleta Kortazar, Ifigeneia Kakridoni y André Roldan.

El 5 de marzo tendrá también lugar un taller de aprendizaje de caligrafía reivindicativa con motivo del 8M para público joven y adulto; impartido por Sonia Beroiz, de Itinerarios de Caligrafía, será necesaria la inscripción previa para asistir.

El público infantil contará con propuestas feministas con sesiones especiales: el 11 de marzo se celebra el cuentacuentos acompañado de taller 'Emakume paregabeak' con Sorgina Txirulina, con inscripción previa; y el 26 de marzo, el cuentacuentos 'Pontxarekin denok berdin', con Jaione Urtasun.

Además, se podrá disfrutar del 9 al 31 de marzo en la Sala de Exposiciones de la muestra '30 años de feminismo y políticas públicas de igualdad/30 urte feminismoa eta berdintasun-politika publikoak eraikitzen' en que el Instituto Navarro para la Igualdad "recoge el recorrido experimentado por Navarra en el ámbito de la igualdad, la prevención de las violencias contra las mujeres y los derechos LGTBI+ en las últimas décadas" mediante las gráficas y los mensajes utilizados en este periodo.

La programación reivindicativa finaliza el 30 de marzo (Día Internacional de las trabajadoras domésticas y de cuidados) con un cineforum de la mano de INAI/NABI, en que se proyectará el documental 'TuentiourSeven' de la directora Soraya González Guerrero, con la que se conversará al terminar la proyección.

'Tipi-tapa tipi-tapa: la iniciativa popular Korrika', carrera en favor del euskera, llega también a Biblioteca de Navarra el 10 de marzo con una exposición sobre la Historia de la Korrika a cargo de AEK, que podrá disfrutarse hasta el día 30.

Tres efemérides del mundo de las artes se aglutinan en este periodo: el Día de la Poesía, el 21 de marzo; el Día del Teatro, el 27 de marzo; y el señalado Día del Libro, el 23 de abril.

La Biblioteca de Navarra lo celebra con estas actividades: recital poético con los escritores Miguel Sánchez Ostiz y Bea Txibite el 25 de marzo; el acto 'La comunidad del libro', el 27 de marzo, con representación teatral y mesa redonda entre escritoras y dramaturgas, a cargo de Producciones Maestras y enmarcado en el Festival Litercrearte; el espectáculo de títeres 'Andanzas de Don Quijote y Sancho', en la Sala Infantil, el 21 de abril, a cargo de Colectivo Humo; la representación para todos los públicos 'Pangea Circus', el mismo día y a cargo de la misma compañía, pero en la biblioteca para adultos; la exposición 'Ser en la Tierra', el 22 de abril; y la mesa redonda con muestras del taller de escritura 'Narrativas Migrantes', en colaboración con la Editorial Graviola, también el 22 del mismo mes.

Por otra parte, la Biblioteca de Navarra participa, junto con otras 25 bibliotecas de la Red de Bibliotecas, en el proyecto Biblioteca de Semillas "para la conservación y difusión de semillas locales, el fomento de la soberanía alimentaria y la promoción de la transmisión de saberes del huerto".

En este marco, tiene lugar el 30 de marzo el taller de regeneración de suelos a cargo de Rubén Flamarique, con inscripción previa; y el 15 de abril, el taller para público familiar de elaboración de Bombas de Semillas o 'Nendo Dango', también con inscripción previa.

La geopolítica y la sostenibilidad se abordan en marzo con la charla el día 12 'Geopolítica de la crisis climática en tiempos de profunda reconfiguración del orden mundial. Europa en la encrucijada', a cargo de Antxon Olabe, con la colaboración de la asociación Más Planeta.

Por otro lado, el ciclo de charlas de reflexión 'Claves para un futuro sin brújula' transcurrirá durante abril y mayo, en colaboración con Ateneo Navarro. En este ciclo, el 14 de abril, Julio Pérez Díaz hablará sobre 'Demografía: El futuro de la población. Pirámide de la población y migraciones. Realidades y bulos', y el 28 de abril, Daniel Rico Camps disertará sobre 'Memoria histórica: Acuerdos y desacuerdos sobre el pasado y su representación. Rupturas y nuevos consensos'.

Un año más, Garaian da a conocer la mentoría social "como herramienta de acompañamiento emocional a personas en situación de desigualdad de oportunidades" a través de dos talleres, que tendrán lugar el 9 de marzo y 21 de abril. En esta actividad se realiza una aproximación a esta metodología, a sus "potencialidades" y al rol de la persona mentora, así como al Programa Kideak desarrollado en Navarra.

Las actividades infantiles continúan con sus sesiones semanales de miércoles de cuentacuentos y kamishibai a partir de cuatro años (cada semana, bien en castellano, euskera o inglés).

Además, se añaden actividades como el teatro 'Huellas' para los más pequeños (1 a 3 años), el 3 de marzo, con Colectivo Humo; y el taller de escritura creativa Litercrearte Txiki, para público de 8 a 12 años, el 28 de abril, este con inscripción previa.