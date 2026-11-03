La Biblioteca de Navarra presenta su programación para los últimos meses del año, con una veintena de propuestas

Biblioteca General de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Navarra ha presentado recientemente su programación para los meses de noviembre y diciembre, con una oferta que comprende una veintena de propuestas entre ciclos de conferencias, talleres, clubes de lectura y actividades infantiles.

Uno de los ciclos que arrancará en noviembre es un conjunto de charlas sobre menopausia y perimenopausia. Así, la educadora menstrual Nora Pascual ofrecerá la conferencia 'Repensar el climaterio: salud, derechos y atención integral' (9 de noviembre, 19 horas, sala de proyecciones), mientras que la sexóloga Itsaso Bakedano, hablará sobre 'Sexualidad en la menopausia' (11 de noviembre, 19 horas, sala de la Planta 1).

Por su parte, también se ofrecen dos talleres dentro de este ciclo: 'Voces de mujer en la poesía actual: creatividad en un proceso personal de cambio', a cargo de la poeta Itziar Ancín (13 de noviembre, 18.30 horas, sala Planta 1), e 'Introducción al climaterio: comprender la perimenopausia y la menopausia', ofrecido también por Nora Pascual (16 de noviembre, 18 horas, sala polivalente).

También en noviembre tendrá lugar el ciclo de Narrativas de Memoria Personal: el 4 de noviembre, a las 19 horas, la escritora Rosa Ribas ofrecerá la charla 'Vivir y escribir entre lenguas', mientras que el 18 de noviembre la periodista y escritora Llucia Ramis se encargará de la conferencia 'Buscar la distancia adecuada', también a las 19 horas.

La Biblioteca también cuenta entre su programación con una propuesta destinada a madres y padres, como es el taller 'Crianza positiva: claves para facilitar el día a día'. Dirigida a familias con hijos de entre 3 y 6 años, la actividad se desarrollará los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre, de 17 a 19 horas.

En el marco de la celebración el 24 de noviembre del Día Contra la Violencia de Género, la Biblioteca acogerá también la charla 'Masculinidades jóvenes en transformación. Entre el compromiso y la reacción', con el divulgador Lionel Delgado, a las 19 horas, en la Sala de Proyecciones (también se ofrecerá vía streaming).

La lectura cuenta con un espacio destacado en la programación para los dos últimos meses del año. Así, el 20 de noviembre se realizarán dos talleres-encuentro de clubes de lectura, uno en castellano (sala polivalente, de 16 a 18 horas) y otro en euskera (en la misma sala, pero de 18.30 a 20.30 horas). Asimismo, el 14 de noviembre se celebrará también un encuentro de diferentes clubes de lectura en euskera de Navarra, que contará con la presencia de la escritora Karmele Jaio; tendrá lugar de 10.15 a 13.30 horas en la sala de proyecciones.

Con motivo del centenario del Lyceum Club Femenino, asociación cultural de mujeres impulsada por la educadora María de Maeztu, la Biblioteca de Navarra ofrecerá también dos charlas dramatizadas: una primera, a cargo de la catedrática Rosa Fernández, sobre la poeta Ernestina de Champourcin, con la actriz Ventura Ruiz (23 de noviembre, 19 horas, Sala de Planta 1) y otra a cargo del investigador Juan Aguilera, sobre la escritora riojana María de la O Lejárraga, también con Ventura Ruiz a cargo de la interpretación (15 de diciembre, 19 horas, Sala de Planta 1).

En cuanto a exposiciones, del 9 al 25 de noviembre el público de la Biblioteca podrá visitar 'El Txoko de la Cooperación' en el pasillo de la Planta 1. Se trata de una exposición interactiva organizada por la Coordinadora de ONGD de Navarra, que tiene el objetivo de difundir la labor de cooperación al desarrollo que realizan estas entidades.

En noviembre y diciembre continuarán también las sesiones de 'Algo en medio: un taller de literatura y artes visuales', impartido por el artista Daniel Franco. Así, el 28 de noviembre se celebrará la tercera sesión, bajo el título 'Memoria o imaginación I - El archivo fotográfico: armar la historia / imaginar la historia', y el 12 de diciembre tendrá lugar la cuarta, titulada 'Memoria o imaginación II - El testimonio: realidad o ficción'. Ambas se celebrarán en la sala polivalente de 11.30 a 13.30 horas, y para asistir es necesario haberse inscrito en la web de la editorial Graviola.

Por su parte, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago anunciará en la Biblioteca de Navarra el fallo del XXXIII Concurso fotográfico Andrés Muñoz Garde (27 de noviembre, sala de la Planta 1, 19 horas). Asimismo, organizará también una exposición en el pasillo de la Planta 1 con las obras presentadas al concurso, que se podrá visitar desde el mismo 27 de noviembre hasta el próximo 5 de enero.

Respecto a presentaciones de libros, el 12 de noviembre el autor Antonio Hernández presentará su obra 'Treinta castañuelas para Londres'. Tendrá lugar en la sala de la Planta 1 a las 19 horas.

Enfocada en el bienestar, se impartirá también la charla 'Meditaciones Activas - El arte de fluir y disfrutar. Encuentro de Bienestar y Desarrollo Personal', a cargo de los orientadores personales Jairo Kalpa e Isabel Prem. Tendrá lugar el 16 de diciembre, a las 19 horas, en la sala de la Planta 1.

Asimismo, dentro del ciclo 'Mil y un cuentos / Mila eta bat ipuin', el público infantil podrá disfrutar de diversos cuentacuentos en castellano (4 de noviembre), euskera (11 de noviembre y 9 de diciembre) e inglés (18 de noviembre y 16 de diciembre). Asimismo, también se ofrecerá un Kamishibai (teatro de papel japonés), el 25 de noviembre.