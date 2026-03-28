La Biblioteca de Navarra recibe una donación de libros y otros documentos del fondo documental de Juan Cruz Alli

De izquierda a derecha: la jefa de la Sección de la Biblioteca de Navarra, María Luisa Garces; el expresidente y profesor universitario Juan-Cruz Alli; y la directora del Servicio de Bibliotecas, Clara Flamarique. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Navarra ha recibido en donación un importante lote de libros y folletos, impresos y manuscritos, entregados por el expresidente de Navarra y profesor universitario Juan Cruz Alli Aranguren.

Entre las obras donadas destacan dos estudios sociológicos de índole académico, ambos manuscritos, relacionados con la población del Casco Antiguo de Pamplona y de Burlada en la década de 1960. Es destacable también la publicación periódica 'Revista del antiguo Reino de Navarra' (1888), cuyos números completan los ya disponibles en la Biblioteca de Navarra, así como la primera edición, con una encuadernación de lujo, de la obra 'Apuntes tudelanos' (1913-1914) de Mariano Sáinz Pérez de Laborda, detallan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

También es remarcable un impreso de mediados del siglo XIX relacionado con las disputas entre varios pueblos de la comarca del Alto Bidasoa generadas por el uso de los pastos comunales. Fuera de la temática local, la donación incluye asimismo varias obras del siglo XIX y algún facsímil de gran interés.

El Ejecutivo foral ha destacado que iniciativas como la de Alli "contribuyen de manera altruista al incremento y preservación del patrimonio bibliográfico de Navarra". Todas las personas interesadas en entregar en donación libros y otros materiales bibliográficos (grabados, carteles, mapas, pliegos sueltos, etc.) susceptibles de formar parte del patrimonio bibliográfico de todos los navarros, pueden contactar con las responsables de la Biblioteca de Navarra a través del correo electrónico bgnpabib@navarra.es y/o en los teléfonos 848 424761 - 848 425683.