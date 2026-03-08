La Biblioteca de Navarra recoge en una exposición 30 años de campañas por la igualdad para "mirar lo logrado"

Cartel de la exposición. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Navarra acoge a partir de este lunes una exposición que recorre el camino experimentado por la Comunidad foral en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de las violencias contra las mujeres y la defensa de los derechos LGTBI+ en las últimas décadas. El recorrido se realiza a través de los 30 años de campañas de sensibilización que viene promoviendo el Gobierno de Navarra, recogidas en una muestra promovida por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) con el objetivo de "mirar lo logrado y lo que queda por lograr".

La exposición '30 años de feminismo y políticas públicas de igualdad' podrá visitarse en la Biblioteca desde el 9 al 30 de marzo, en horario de 8.30 a 20.30, de lunes a viernes.

En un comunicado, el Ejecutivo foral ha destacado el "significado especial" de la apertura de esta muestra en fechas próximas al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. "El 8M constituye cada año un momento de memoria, reivindicación y compromiso colectivo, y esta muestra permite precisamente mirar atrás para comprender el camino recorrido y reforzar la determinación de seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva", ha subrayado.

Las primeras campañas institucionales de sensibilización se remontan a 2004, cuando el Gobierno de Navarra advirtió, con motivo del 25 de noviembre, que la violencia contra las mujeres "no era un problema privado, sino una cuestión pública que exigía la implicación de toda la ciudadanía". Un año después, en 2005, se impulsó la primera campaña con motivo del 8 de marzo, subrayando que "la igualdad formal alcanzada debía traducirse en una igualdad efectiva en la vida cotidiana".

Desde entonces, cada campaña ha sido "un reflejo del momento social en el que se creó". A través de sus mensajes, imágenes y lemas puede observarse la evolución de las prioridades públicas: la visibilización de las desigualdades estructurales; la lucha contra las violencias machistas, también las más sutiles e invisibles; la puesta en valor de los cuidados; la defensa de los derechos y la diversidad LGTBI+; la prevención en violencias en entornos festivos y digitales; o la respuesta a los discursos negacionistas.

En este sentido, el Ejecutivo foral ha resaltado que la sensibilización es "uno de los pilares para transformar los valores de una sociedad que aún arrastra desigualdades estructurales y estereotipos de género arraigados. Divulgar información rigurosa, promover el pensamiento crítico, fomentar buenas prácticas y prevenir las violencias son objetivos centrales de estas campañas, concebidas como herramientas de pedagogía y transformación social".

La muestra pone también en valor el papel de la sociedad navarra como "protagonista del cambio. Las campañas han tenido sentido porque la ciudadanía ha respondido, ha debatido y se ha implicado, contribuyendo a consolidar consensos sociales amplios en torno a la igualdad y los derechos".

Desde el INAI se anima a toda la ciudadanía a visitar la exposición, "conocer y recordar el camino recorrido" y, en el contexto del 8M, "renovar el compromiso colectivo con una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias".