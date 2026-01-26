La biblioteca San Francisco permanecerá cerrada desde este lunes hasta el 15 de febrero para reformar el suelo

Archivo - Biblioteca de San Francisco, en Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca pública de la plaza de San Francisco de Pamplona permanecerá cerrada desde este lunes hasta el 15 de febrero por obras. En este tiempo, se procederá al cambio de parte del suelo de linóleo, que "presenta importantes desperfectos que afectan a la seguridad y movilidad de las personas usuarias". El Ayuntamiento de Pamplona realizará una inversión de 20.137,40 euros (IVA no incluido) para renovar el suelo.

Debido al uso y al desgaste, ha informado el Ayuntamiento, varias zonas del suelo presentan importantes desperfectos que generan riesgo de caídas. Es por ello que se va a proceder a su sustitución. Se trata de un suelo de linóleo que se instaló en la remodelación de la biblioteca, en 2011. La actuación planteada ahora supone una sustitución parcial, por lo que debe instalarse el mismo material de origen, para evitar diferencias de texturas, colores y niveles, y homogeneizar la estética del espacio. Además, el material está especialmente diseñado para la absorción de ruido, necesario en un espacio destinado a biblioteca y zona de estudio.

El edificio, construido en 1912 como hotel, se destina desde 1972 a biblioteca. Primero, y hasta 2010, fue la sede de la Biblioteca General de Navarra. No obstante, en esa fecha se trasladó al barrio de Mendebaldea, y el Gobierno de Navarra cedió su uso al Ayuntamiento como biblioteca de barrio durante 50 años. En 2011, el Consistorio sometió el espacio a una reforma integral, invirtiendo 1,3 millones de euros. En ellas, se renovaron la planta sótano y la planta baja del inmueble, con una superficie total de 1.350 metros cuadrados. La biblioteca volvió a abrir sus puertas en 2012, tras la remodelación.

La reforma actual se plantea en la planta baja, que es la que acoge los servicios abiertos al público, de 923 metros cuadrados. No obstante, no se levantará todo el suelo del espacio, sino que se procederá al parcheo de aquellas zonas más afectadas por el uso, principalmente en la zona de lectura infantil y de adultos, pero también en el espacio reservado a hemeroteca, ha añadido el Consistorio.