La Bola de tartar de atún, del Bang Bang Bar, y Rebolote, del Haziaberri, pintxos ganadores del certamen Pelota en mano. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pintxos Bola de tartar de atún picante y ajoblanco, del Bang Bang Bar, en la categoría de pintxo creativo, y Rebolote, del Haziaberri, en categoría tradicional, son los ganadores del certamen gastronómico 'Pelota en mano / Pilota zure esku' 2026.

Así lo ha decidido este mediodía el jurado del concurso, integrado por el concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz; el vicepresidente de la Federación Navarra de Pelota Vasca, Fernando Goñi; y los cocineros Karlos Larrea, presidente de Gasterea, y Vicente Ursua Soto, chef de Ubuntu Gastronomika y Osasuna.

El pintxo creativo con el que el establecimiento Bang Bang Bar (calle Campana 2) ha obtenido el primer premio es una bola de tartar de atún picante y ajoblanco, bola crujiente de pan rellena de tartar de atún con crema de almendras y ajo. El jurado ha destacado que sorprende por los ingredientes utilizados: el atún marinado y la crema de ajoblanco se completaban con una base de origen hindú. Un pintxo que el jurado ha definido como fino y elegante y en el que destacan la textura y el sabor. El establecimiento obtiene como premio cuatro entradas para la final del cuatro y medio que se celebrará en Bilbao este domingo, día 22, y comida para cuatro personas en el restaurante Bidea2.

En la categoría tradicional, Haziaberri (calle San Nicolás, 72) se ha llevado el primer premio por Rebolote, una bola de bechamel en tempura, coronada con pimiento de cristal y cebolla frita. El jurado ha valorado que estaba muy bien resuelto, con una cremosidad interesante y una tempura crujiente que daba valor al pintxo. Como premio obtiene dos entradas para la final del cuatro y medio que se celebrará en Bilbao este domingo, día 22, y comida para dos personas en el restaurante Bidea2. Los dos establecimientos ganadores han recibido, junto a su premio, una reproducción de la fachada de la Casa Consistorial.

Los criterios para elegir las propuestas premiadas se han centrado, en la categoría de vanguardia, en la calidad gastronómica y sabor (hasta 35 puntos), la ejecución técnica (20 puntos), la conceptualización y relación con la pelota vasca (20 puntos), creatividad (10 puntos), experiencia de consumo (10 puntos) y viabilidad y reproducibilidad (5 puntos). En la categoría tradicional se ha valorado la calidad gastronómica y sabor (hasta 40 puntos), la ejecución técnica (20 puntos), la adecuación al concepto de pelota vasca (15 puntos), la experiencia de consumo (10 puntos), la identidad y reinterpretación (10 puntos), y la viabilidad y reproducibilidad (5 puntos).

En el concurso han sido también finalistas las propuestas de Rex Casa de Comidas (plaza de la Libertad s/n), por su Patolari, un bollo danés de cardamomo con confit de pato desmigado, piña, salsa agridulce picante, alcaparras y guindillas; La Pausa (calle Irunlarrea 5, trasera), por su Crujiente de patata con txistorra; y Geltoki Taberna (avenida de Conde Oliveto, 6) por su Albóndiga de corzo y euskal txerri, con demi-glace de chocolate Subiza y crema de coliflor asada.

En la categoría tradicional, los finalistas fueron, además del ganador, Errejota (plaza Príncipe de Viana, 1), por su Bola de queso y trufa, una croqueta de queso del Señorío de Sarria y trufa; Ceniza Urban Grill (paseo Buztintxuri, 12 bajo) por Cancha Ceniza, un frito de bechamel ligera de papada maskarada a baja temperatura con polvo de jamón ibérico; y Vermutería Río (calle San Nicolás, 15), por su Frito clásico de huevo de Villanueva de Arakil, leche, harina y aceite.