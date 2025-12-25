Los Bomberos intervienen por un incendio de campana en una vivienda de Garinoain

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del parque de Tafalla se movilizaron el miércoles por la mañana para intervenir en un incendio de campana que se había registrado en una vivienda de Garinoain.

A la llegada de los Bomberos, el fuego estaba extinguido y los efectivos movilizados se encargaron de monitorizar la temperatura y la atmósfera con una cámara de imágenes térmicas y explosímetro.

Además, desmontaron y desconectaron la campana, según ha informado el Servicio de Bomberos en una mensaje en la red social X.