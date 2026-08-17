Los Bomberos de Navarra continúan colaborado en la extinción del incendio de Riglos (Huesca)

PAMPLONA/LAS PEÑAS DE RIGLOS 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra han continuado colaborando durante el fin de semana en las labores de extinción del incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca), en los sectores asignados.

En concreto, los Bomberos de Navarra han trabajado en la protección de la localidad de Atarés y frente a la progresión del frente hacia la Peña Oroel, junto con brigadas del Gobierno de Aragón.

El dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios del Gobierno de Aragón (Infoar) ha destacado que la última noche ha sido "de trabajo muy productivo" en el incendio forestal, tras las precipitaciones de las últimas horas, y que "se ha podido trabajar bien". Por contra, algunos accesos han quedado algo embarrados debido a la lluvia.

En las próximas horas, los mayores esfuerzos se desplegarán de nuevo en el flanco derecho, hacia el Monte Oroel, en una jornada que se prevé que esté marcada por la subida de las temperaturas y a la espera del comportamiento del viento.