Bomberos de Navarra participan en un simulacro de espeleosocorro en el Sistema de la Piedra de San Martín

Participantes en el simulacro de espeleosocorro en Larra-Belagua. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas del Grupo de Rescate Técnico (GRT) del Servicio de Bomberos de Navarra han participado esta mañana en un simulacro de espeleosocorro en el Pozo Lepineux, en el Sistema de la Piedra de San Martín situado en el macizo de Larra-Belagua. La actuación, en la que han participado 70 personas, forma parte del proyecto de cooperación transfronteriza ALERT-PYR, que tiene por objetivo optimizar las misiones de seguridad civil y la protección de los bienes, las personas y el medio ambiente en los territorios limítrofes de los departamentos de Alta Garona, Altos Pirineos y Pirineos Atlánticos (Francia), con Val d'Aran, Aragón, Navarra y Gipuzkoa.

El ejercicio ha consistido en la extracción de una camilla desde el fondo del pozo vertical, de 320 metros de profundidad, y una atención sanitaria a la persona rescatada tanto en el fondo de la sima como a lo largo de su extracción. Con él, se ha pretendido comprobar la viabilidad de realizar una asistencia sanitaria durante un rescate de estas características y poner en práctica la interoperabilidad de los servicios de bomberos y de las personas voluntarias, así como el funcionamiento adecuado de los sistemas de comunicaciones durante las maniobras, explican desde el Gobierno de Navarra.

De entre los participantes, cerca de 25 han accedido al pozo y el resto han permanecido fuera o en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Los equipos de bomberos que han intervenido en el simulacro han sido el GRT del Servicio de Bomberos de Navarra, la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, Bomberos D.F. Zaragoza y D.F. Teruel, y la SDIS65 y SDIS31, de Francia. Además, han colaborado rescatistas de asociaciones de espeleosocorro de Navarra, Euskadi, Aragón y Francia, que se movilizan también cuando existe un accidente que requieren tareas de salvamento de estas características, y personal médico y enfermero de Navarra, País Vasco y de la SDIS31.

Las maniobras de este simulacro entran dentro de un programa de dos jornadas sobre los rescates de montaña y riesgo sísmico dentro del proyecto de cooperación transfronteriza. Este viernes, los asistentes participaron en ponencias sobre las redes de colaboración en espeleosocorro, la comunicación de las personas que están realizando el rescate con las que están dentro del PMA, experiencias e intervenciones en simas o pozos en años anteriores, y se repasó el despliegue operativo que se iba a realizar esta mañana.

CONTINUIDAD EN LA COLABORACIÓN TRANSFRONTERIZA

El proyecto ALERT-PYR permite dar continuidad a las líneas de trabajo iniciadas en la anterior convocatoria del Proyecto ALERT, profundizando en la colaboración transfronteriza en situaciones de emergencia. Cuenta con un presupuesto total de 4.995.019,97 euros, y está cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.

El proyecto transfronterizo ALERT, acrónimo de Anticipar y Luchar en un Espacio común contra los Riesgos Transfronterizos, nació con el objetivo de mejorar la protección del medio ambiente en el perímetro transfronterizo y agilizar y coordinar los medios de emergencias a ambos lados de la frontera.

Fue el primer proyecto POCTEFA que permitió a los bomberos de los Pirineos Atlánticos, Gipuzkoa, Navarra y Aragón trabajar juntos para armonizar las técnicas de intervención y compartir recursos humanos y materiales en el marco de las misiones de salvaguarda de personas, bienes y medio ambiente.