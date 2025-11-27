Bomberos siguen trabajando en el bazar que se incendió en Pamplona

Bomberos de Navarra intervienen en un incendio declarado en un bazar de la avenida Marcelo Celayeta, en el barrio pamplonés de la Rochapea, a 26 de noviembre de 2025, en Pamplona, Navarra (España). Aunque no hay personas afectadas, Protección Civil solici - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra de los parques de Trinitarios y Cordovilla siguen trabajando la mañana de este jueves en el incendio declarado ayer en un bazar en la avenida Marcelo Celayeta. Las labores se centran ahora en la extinción de puntos calientes en el interior del local.

Los miembros del dispositivo han recibido relevos a las 23 horas de este miércoles y a las 4 horas de hoy. El siguiente relevo ha tenido lugar en torno a las 8 horas.

Según han informado desde Sos Navarra, la evolución favorable de la extinción ha permitido reducir la zona acordonada. Los bomberos están revisando las viviendas desalojadas para asegurar unas condiciones adecuadas de ausencia de humo, calidad del aire y temperatura que permitan el retorno de los vecinos en condiciones de seguridad.

Dos personas fueron atendidas ayer en el lugar por una ambulancia de soporte vital básico, en ambos casos con una intoxicación leve. No se realizaron traslados. Cuatro portales fueron desalojados (avenida Marcelo Celayeta 100 y 102, y calle Vidángoz 15 y 17) y el Ayuntamiento puso a disposición de las personas desalojadas recursos habitacionales.