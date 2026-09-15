Los Bomberos trabajan para sofocar un incendio en las inmediaciones de la A-15 en Arazuri

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PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos están trabajando este martes por la tarde para sofocar un incendio de vegetación que se ha declarado en la cuneta de la A-15, en el término de Arazuri (Cendea de Olza), y que se ha propagado a una zona de campos y un pinar.

El aviso por el incendio se ha dado a las 17.27 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra. No hay personas afectadas.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla y de Trinitarios, brigada helitransportada, dos helicópteros, Guarderío de Medio Ambiente y Policía Foral.