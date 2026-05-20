El bosque urbano creado en el barrio de Mendebaldea absorberá 67 toneladas de CO2 anuales

Visita al bosque urbano en Mendebaldea. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La parcela junto al aparcamiento disuasorio que hay detrás de la Biblioteca General de Navarra y la Ciudad de la Música se ha transformado en un bosque urbano de absorción que da continuidad vegetal a la ripa. Además de la plantación de unos 8.000 árboles y arbustos, el proyecto ha incluido actuaciones encaminadas a la adecuación del espacio para su uso social, mediante la consolidación de recorridos peatonales y la creación de zonas estanciales y una nueva zona de esparcimiento canino, y también actuaciones de drenaje sostenible.

La Gerencia de Urbanismo y la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona han visitado este miércoles ese nuevo bosque de absorción de Mendebaldea que se ha ejecutado en los últimos meses y en el que se han invertido 351.503,78 euros. La actuación estaba definida por el proyecto de 'bosque autóctono de absorción de CO2' en Mendebaldea, parcela 2-1298 de Pamplona, elaborado por la empresa Atalaya Territorio SL, y se enmarca en la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático. Este bosque de Mendebaldea se va a registrar como sumidero de carbono en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España (MITECO). Este bosque urbano absorberá 67 toneladas de CO2 anuales.

El bosque se ha creado mediante la reforestación de esa parcela municipal de carácter seminatural, que hasta ahora no tenía un uso específico y se destinaba a pastos. La parcela 1298 cuenta con una superficie total de 37.703,40 m2, de los que unos 14.000 m2 se destina a aparcamiento disuasorio. En la parte este de la parcela, 2.865 m2 estaban cubiertos de pasto, arbustos y una alineación de arbolado. Para llevar a cabo este bosque de absorción, se ha realizado una zonificación del espacio sobre el que se ha actuado, diferenciando los espacios verdes con diversas variedades de plantaciones.

DOS TIPOS DE MASAS FORESTALES

Se han creado dos tipos de masas forestales. Una nueva zona forestal, en el centro y sur de la parcela, cuenta con plantación en masa homogénea, con un patrón de densidad de unas 700 plantas por hectárea, para la recreación de un bosque autóctono, tipo serie robledal pubescente y otras especies acompañantes. Se trata de un concepto de bosque más tradicional, con plantación de forma no uniforme, que posibilita los trabajos de siega mecanizada entre los mismos. Para proteger esta planta que es muy joven del diente de los conejos y el hilo de la desbrozadora, se ha colocado con protectores.

En distintos espacios de la zona más norte y noroeste, se han plantado bosquetes de alta densidad y estratificados tipo Miyawaki, con estrato arbóreo, subarbóreo y arbustivo, utilizando planta forestal. Este tipo de plantación permite la creación de zonas con mayores aperturas visuales, que mejoren la percepción de seguridad en sus recorridos y, al mismo tiempo, favorecer el crecimiento de los bosquetes. La competencia entre las plantas acelera el crecimiento vertical para captar más luz.

Asimismo, se han implantado sistemas urbanos de drenaje sostenible para la recogida de aguas pluviales de la futura cubierta fotovoltaica que cubrirá el aparcamiento disuasorio municipal adyacente. Se han generado zanjas de drenaje donde se conectarán las bajantes de la fotovoltaica que desaguan en lagunas de infiltración, que a su vez tienen y canales de infiltración de rebose. En los perímetros de estas zonas húmedas se ha llevado a cabo la plantación de una banda de vegetación asociada a las riberas, mezclando algunos árboles, arbolillos y arbustos.

OTRAS ACTUACIONES

Como reseñable en cuanto a las especies plantadas, se encuentra el centenar de Ulmus minor resistente a grafiosis donados por el MITECO que se ubican en la alineación del camino principal y en las zonas más húmedas del bosque. Se ha puesto empeño en mantener la vegetación ya establecida en la parcela (espinos, rosa silvestre que son refugio de aves como ruiseñor, escribano soteño, curruca zarcera, colirrojo real, papamoscas, pequeños mamíferos como conejos, erizos) y, en algunas otras zonas, no se ha plantado porque hay orquídeas. Las flores atraen a mariposas y abejas que polinizan al libar el néctar. Finalmente, se hará una siembra de especies de gramíneas y leguminosas con alta adaptación al clima de Pamplona, floración que atraiga polinizadores, tolerante al tránsito y adaptadas a siegas de corte medio-alto.

En el talud suroeste únicamente se ha realizado una limpieza de vegetación y se han eliminado plantas muertas o en mal estado. Se prolonga unos 25 metros la acera de Arcadio María Larraona hasta la entrada al bosque. Por último, se ha adecuado una nueva zona de esparcimiento canino (ZEC), con un vallado perimetral, dos puertas y punto de agua, junto al aparcamiento disuasorio. Esta zona estará operativa cuando la pradera se establezca, ha informado el Consistorio.

Los primeros años de una plantación de estas características son claves, ya que es muy sensible a pisoteo de las personas o los animales domésticos como perros, ha añadido.