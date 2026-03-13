El Bosquecillo, en Pamplona, acoge este sábado el mercado de producto local Basotxoa

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de puestos artesanos se darán cita este sábado en el Bosquecillo, en Pamplona, en la primera cita de este 2026 del mercado de producto local Basotxoa. Como cada segundo sábado de mes, se celebra este mercado que estrenará imagen, pues se ha dado homogeneidad a las carpas que acogen los puestos con un diseño igual para todos ellos. Tras la suspensión por alerta meteorológica del pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Pamplona vuelve a organizar este evento, que se desarrollará de 10 a 14 horas.

Los puestos venderán productos, principalmente alimentos, aunque también hay opciones de otras opciones relacionadas con lo textil o la artesanía. Se podrán encontrar lácteos, miel, queso de oveja y cabra, vino, hortalizas, fruta ecológica, legumbres, aceite de oliva, huevos y hamburguesas veganas. También habrá seis puestos de otro tipo de productos, con complementos textiles, joyería en plaza o velas artesanales. Basotxoa volverá a celebrarse en este primer semestre del año el 11 de abril, el 9 de mayo y el 13 de junio, manteniendo el horario matinal de 10 a 14 horas.

En cada edición del mercado, ha informado el Ayuntamiento, rotan en torno al 25% de los puestos para dar una mayor variedad a la cita y para que puedan tener cabida una mayor diversidad de entidades y una mayor cantidad de productos diferentes. El Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha esta iniciativa el pasado 2025, año en el que se celebraron cuatro mercados, con la colaboración de INTIA-Reyno Gourmet, el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN), la Asociación de Elaboradores de Alimentos Artesano y la asociación Bizilur.

Para unificar la imagen de los puestos, el Ayuntamiento de Pamplona ha invertido alrededor de 72.000 euros en el diseño de las carpas y mesas que conformar el equipamiento del mercado. Las treinta carpas tienen unas dimensiones de 3 metros de ancho por 3 metros de fondo y una altura ajustable de 3,3 metros en el punto central de la cubierta. La altura mínima de la carpa es de 2 metros en todo el perímetro. También son iguales las mesas que hacen de mostrador en cada puesto.