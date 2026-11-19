El consejero Aierdi ha participado en el corte del brócoli, acto que por primera vez se ha celebrado en Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación +Brócoli, entidad a nivel estatal sin ánimo de lucro, ha celebrado este jueves en Navarra su tradicional acto de inicio de campaña, una cita anual en la que se realiza el primer corte simbólico de una pella de brócoli de la temporada y que, en su XVI edición, se ha trasladado por primera vez a la Comunidad foral.

El encuentro ha tenido lugar en las instalaciones de Frutas y Hortalizas de Fontellas, empresa asociada de +Brócoli, y ha reunido a representantes de empresas y entidades vinculadas a la producción, comercialización y distribución de esta hortaliza, así como a representantes institucionales y profesionales del sector agroalimentario de distintos puntos de España.

La elección de Navarra, ha informado el Ejecutivo foral, responde al carácter estatal de la asociación y a su voluntad de acercar esta celebración a los diferentes territorios productores de brócoli. En esta ocasión, el acto se ha celebrado en la Ribera navarra, una de las principales zonas productoras de esta hortaliza en España, con el objetivo de visibilizar la actividad del sector y reconocer el trabajo de los profesionales que forman parte de toda su cadena de valor.

La jornada ha contado con la participación del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi; el alcalde de Cascante, Alberto Añón; y el alcalde de Ribaforada, Tirso Calvo. También ha asistido la comunicadora y presentadora de televisión Tania Llasera, que ha ejercido como madrina de esta edición.

El consejero Aierdi ha destacado la importancia de que Navarra acoja por primera vez este encuentro y ha subrayado "el carácter estratégico del cultivo para la economía de la Ribera; el brócoli representa perfectamente la conexión entre el trabajo en el campo y una industria agroalimentaria que transforma, genera valor añadido, crea empleo y abre mercados". En este sentido, ha recordado que Navarra alcanzó en 2025 una producción cercana a las 99.000 toneladas, con la Ribera como uno de los principales territorios productores de España.

El consejero ha señalado también el potencial de crecimiento de este cultivo, vinculado a la disponibilidad de recursos hídricos y a la modernización de las infraestructuras de regadío. "El brócoli es un cultivo de regadío con capacidad para seguir creciendo, por lo que debemos garantizar la disponibilidad de agua y avanzar en la modernización de nuestros regadíos tradicionales, dotándolos de infraestructuras modernas y competitivas", ha expuesto.

La Ribera de Navarra constituye una de las principales zonas productoras de esta hortaliza en España. Según los datos del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat) y del Ministerio de Agricultura, la producción de brócoli en la Comunidad foral alcanzó las 98.941 toneladas en 2025, frente a las 71.418 toneladas registradas en 2024. A nivel estatal, las previsiones para la campaña actual apuntan también a una evolución positiva, con un incremento estimado de entre el 3% y el 5% de la superficie sembrada respecto al año anterior.

Por su parte, la presidenta de +Brócoli, Antonia Piernas, ha destacado el trabajo de la asociación para fomentar el consumo de esta hortaliza y divulgar sus propiedades nutricionales y posibilidades gastronómicas. "Desde +Brócoli llevamos años trabajando para dar a conocer esta verdura, explicar sus propiedades y mostrar todas las formas de disfrutarla. Ahora queremos dar un paso más en esta labor y conseguir que el brócoli forme parte de los hábitos de alimentación de la población y tenga un lugar habitual en la cesta de la compra", ha dicho.

Piernas ha señalado también que el programa europeo 'Una Europa más saludable' permite ampliar el alcance de estas iniciativas y llegar a nuevos consumidores. "Estamos en el segundo año de este proyecto, en el que seguimos trabajando junto a otras entidades para fomentar el consumo de frutas y hortalizas frescas y darles mayor presencia en nuestra alimentación", ha apuntado.

El acto ha servido también para presentar la nueva campaña de promoción de +Brócoli, denominada 'Crisis de identidad vegetal', que se desarrollará del 16 al 29 de noviembre en el marco del programa europeo 'Una Europa más saludable', cofinanciado por la Unión Europea y desarrollado junto a Alcachofa de España y AOPn Fraises de France.

La campaña plantea, en clave de humor, la historia de un brócoli que reclama un mayor protagonismo en la alimentación. Entre las acciones previstas en España y Alemania figuran el etiquetado de 2,5 millones de pellas en supermercados, talleres en centros educativos, colaboraciones con personas creadoras de contenido, sorteos y acciones de comunicación en redes sociales, medios y plataformas digitales.

Desde +Brócoli han agradecido la acogida de Frutas y Hortalizas de Fontellas, así como el apoyo de las entidades patrocinadoras, Agroebro, Anagan, Caja Rural de Navarra y Grupo Poliex, y la colaboración de los ayuntamientos de Ribaforada y Fontellas.