Las brujas, desaparecidos por terrorismo y lenguaje en la infancia con déficit auditivo, en cursos de verano de la UPNA

Archivo - Universidad Pública de Navarra (UPNA). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las brujas a través del tiempo, los desaparecidos por terrorismo y el lenguaje en niños con déficit auditivo son los temas que ofrecerá la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en sus cursos de verano para el mes de septiembre. El primero de los cursos mencionados mantiene abierta la matrícula hasta el día 7 de septiembre y los otros dos, hasta el día 8.

El curso 'Entre lo real y lo imaginado: las brujas a través del tiempo/Errealitatearen eta irudikatutakoaren artean: sorginak denboran zehar', se impartirá en castellano y euskera (con posibilidad de traducción simultánea). Pretende acercarse al fenómeno de la brujería y la caza de brujas y ofrece una oportunidad para, desde el rigor del conocimiento histórico, acercarse a una mejor comprensión de la actualidad de un fenómeno que tiene siglos de historia, según ha explicado la universidad en una nota.

La dirección del monográfico corre a cargo de los profesores e investigadores de la UPNA Amaia Nausia Pimoulier, Álvaro Baraibar e Irati Zurbano. Tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre en la UPNA y está financiado por la alianza europea UNITA.

Por su parte, el curso 'Desaparecidos por terrorismo', que tendrá lugar el 11 de septiembre, aborda esta realidad desde conferencias y mesas redondas. Se tratará, por un lado, de la desaparición forzada de personas como dispositivo de poder, evidenciando prácticas de terrorismo de Estado y la extensión de su uso a otros actores y reflexionando sobre el impacto de esa forma de violencia. La segunda conferencia tratará sobre los casos aún abiertos en España. El diálogo, que se llevará a cabo con un corresponsal que cubrió información sobre el IRA, se centrará en conocer cómo se produjo la búsqueda de desaparecidos por el IRA en el contexto del proceso de paz y las dificultades para informar sobre ello.

El curso está dirigido por la profesora de la UPNA e investigadora de I-COMMUNITAS Marta Rodríguez Fouz y financiado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo. Tendrá lugar en la sede de la UPNA en Salesas.

En tercer lugar, el curso 'Desarrollo del lenguaje en la infancia con déficit auditivo. Situación actual y propuestas de avance' pretende analizar el impacto del déficit auditivo en el desarrollo lingüístico y personal de la población infantil, así como dar a conocer los recursos existentes para la atención a estos niños y niñas y a sus familias.

Desde una perspectiva interdisciplinar, el curso busca contribuir a la mejora de la atención a este colectivo mediante el análisis de fortalezas y áreas de mejora del sistema actual, favorecer la formación y la difusión del conocimiento entre profesionales y familias, y acercar otras experiencias y modelos de intervención más allá del contexto navarro. Asimismo, pretende fomentar el trabajo colaborativo, impulsando iniciativas formativas y de investigación y la participación en redes y foros especializados.

El curso está dirigido por Ana Insausti Serrano, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA; Isabel García del Real Marco, profesora del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la UPNA, y Belén Compains, doctoranda de la UPNA. Financia el monográfico el Gobierno de Navara.