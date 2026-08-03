Burlada recupera los calderetes en la Nogalera y amplía su oferta infantil en las fiestas de 2026

Presentación del programa de fiestas de Burlada de 2026 - AYUNTAMIENTO DE BURLADA

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El regreso de los calderetes al parque de la Nogalera, la incorporación de una orquesta a la programación de El Soto y la recuperación de la Nogalera como espacio habitual para los hinchables infantiles son algunas de las novedades de las fiestas de Burlada de 2026.

La alcaldesa de Burlada, Berta Arizkun, y la concejala de Cultura, Irantzu Urdániz, han presentado el programa de las fiestas de 2026, que se celebrarán del 14 al 19 de agosto con un presupuesto de 271.684 euros.

Durante seis días, la localidad acogerá actividades culturales, musicales, deportivas, infantiles y gastronómicas organizadas por el Ayuntamiento, los colectivos populares, las asociaciones y diferentes establecimientos de hostelería.

Entre las principales novedades destacan el regreso de los calderetes al parque de la Nogalera, la posibilidad de participar en ellos mediante un servicio de catering, la instalación de hinchables de agua el último día, la incorporación de una orquesta a la programación de El Soto y la recuperación de la Nogalera como espacio habitual para los hinchables infantiles.

Los calderetes volverán a celebrarse el martes 18 de agosto en el parque de la Nogalera, una vez finalizadas las obras en este espacio. La actividad no pudo realizarse el pasado año y fue sustituida por una comida popular en la que participaron alrededor de 400 personas.

La "buena acogida" de aquella experiencia y las peticiones recibidas por la Sección de Cultura y Fiestas han llevado al Ayuntamiento a incorporar este año una nueva modalidad de participación. Además de las cuadrillas que elaboren su propio calderete, se habilitará un servicio de catering con un máximo de 200 plazas.

El programa gastronómico incluye también una nueva edición de Arroces del Mundo, que se celebrará el domingo 16. Las cuadrillas participantes prepararán distintas recetas vinculadas a sus culturas y compartirán su elaboración con el resto de asistentes.

NUEVOS ESPACIOS Y PROPUESTAS PARA LA INFANCIA

Otra de las novedades será el regreso de los hinchables al parque de la Nogalera tras su traslado el pasado año al patio del colegio Hilarión Eslava debido a las obras en el parque. El último día de las fiestas habrá, además, hinchables de agua como propuesta especial para combatir el calor.

Los juegos infantiles se mantendrán en el Parque Municipal. El cambio de ubicación realizado el pasado año funcionó "de forma satisfactoria" y el Ayuntamiento ha decidido conservar este espacio por "sus condiciones, su comodidad y la sombra que ofrece durante las horas de mayor temperatura".

La plaza de la Casa de Cultura acogerá también espectáculos familiares. El programa incluye 'Sinfonika Afonika', de Zirika Zirkus; el espectáculo de teatro y clown 'Pausa de Cia NiMu'; una txikifiesta y una actuación de magia con Hodei Magoa.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá nuevamente las calles y celebrará su despedida el miércoles 19 de agosto a las 20 horas, una hora más tarde que en la edición anterior.

TRES NOCHES DE ZONA JOVEN

La Zona Joven volverá a funcionar durante tres jornadas, los días 15, 16 y 17 de agosto, de 21.30 a 23.30 horas, en Ermitaberri. El espacio está dirigido exclusivamente a adolescentes de entre 12 y 17 años y se plantea como "una alternativa de ocio libre de alcohol".

Contará con música, animación, atracciones y una txozna con bebidas sin alcohol y comida. Durante las dos primeras jornadas habrá propuestas como big baller, barredora gigante, tragabolas y sesiones de DJ. El lunes se celebrará una fiesta con DJ Isma Pereira y un concurso de disfraces individual o por cuadrillas.

El Punto Morado estará presente las tres noches para ofrecer información, sensibilizar y prevenir las agresiones sexistas y LGTBIQ+fóbicas.

UNA ORQUESTA SE INCORPORA A EL SOTO

La música volverá a ocupar distintos espacios de Burlada. Como novedad, la zona de conciertos de El Soto incorporará una orquesta a su programación.

En Esenzia actuará durante la tarde del martes 18. Por este espacio pasarán también Goxua'n Salsa, Alfredo Piedrafita, Maskak, Maruxak y La Txama. A esta oferta se suman los conciertos y actuaciones organizados por las txoznas.

El Parque Municipal acogerá las actuaciones de Burlatako Txistulariak, Alegrías de Burlada, las jotas de Voces Navarras y Los Tenampas.

La plaza Francisco Zubiate 'Parrita' contará con el cantaor de flamenco contemporáneo Nicky, Jon Koldo (invitado a participar por la Asociación Burlata Salsa), Relocos, DJ Fran Barroso y música de los 80 a cargo de la orquesta Epsilon.

La programación se completa con las actuaciones de la Banda de Música de Burlada, Larratz Dantzari Taldea, Burlatako Herriko Gaiteroak, Burlatako Txistulariak, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y otros colectivos culturales de la localidad.

UN TXUPINAZO COMPARTIDO

Luis Garralda 'Txori' y Cristina Morte, de la Peña Euskal Herria, y Oihane Aldabe y Unai Aldabe, de Larratz Dantzari Taldea, serán las personas encargadas de lanzar conjuntamente el txupinazo el 14 de agosto, a las 12 horas, desde la plaza de las Eras.

Ambas entidades celebran este año su 50º aniversario. La elección coincide con la imagen que anunciará las fiestas. El cartel ganador, 'Festa gurutzatzen / Trenzando la fiesta', de Oskar Montero Llanos, representa a dos integrantes de Larratz Dantzari Taldea e incluye una referencia al aniversario de la Peña Euskal Herria.

PELOTA Y BALONMANO FEMENINO

El programa deportivo incluye el XXXVI Torneo de Pelota Mano Ayuntamiento de Burlada, que enfrentará a Aguirre-Salaverri y Bakaikoa-Lizeaga en el frontón Askatasuna. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

También se celebrarán el XXXIII Torneo de Ajedrez, las pruebas de herri kirolak y, por segundo año consecutivo, el partido de balonmano femenino. Malkaitz Plata y Anaitasuna Oro se enfrentarán el 19 de agosto, a las 19.30 horas, en el polideportivo Elizgibela.

Además, antes de las fiestas, el día 13 el U.C.D.Burlades se enfrentará al C.D. Ardoi en el XX Torneo de Fútbol Ayuntamiento de Burlada.

"PREVENCIÓN Y RESPETO"

El Punto Morado ampliará su horario de atención en horario nocturno y su presencia en los principales espacios festivos "para garantizar una atención continuada, accesible y visible durante todas las fiestas, reforzando la prevención y la respuesta ante posibles situaciones de violencia machista y LGTBIQ+fóbicas".

Estará en El Soto durante cinco noches, en la Zona Joven los días 15, 16 y 17 y en el espacio de calderetes y la comida popular.

El año pasado atendió a 509 personas. El programa incorpora también el protocolo municipal contra las agresiones machistas, sexistas y LGTBIQ+fóbicas. El lunes 17 se celebrará el acto institucional en recuerdo de las mujeres asesinadas por la violencia machista.

La campaña 'Jaietan euskaraz jantzi!' continuará invitando a la ciudadanía a vivir las fiestas también en euskera. Los materiales estarán presentes en los espacios festivos y se facilitarán recursos para favorecer la atención en esta lengua. Este año se han realizado nuevos soportes informativos como abanicos, calcomanías, lonas, chapas.

La alcaldesa ha agradecido el trabajo del personal municipal, los colectivos populares, las asociaciones, los establecimientos y todas las personas implicadas en la organización. Asimismo, ha llamado a "disfrutar de las fiestas desde el respeto, la convivencia y el cuidado de las personas y del entorno".