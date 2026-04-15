Bustinduy y Alfaro comparten medidas para facilitar el acceso a la vivienda frente a "intereses especuladores"

De izda. A dcha.: el director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón; la directora general de Vivienda, Elga Molina; la vicepresidenta Alfaro; el ministro Bustinduy; y la directora del gabinete del ministro, Nagua Alba. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, han mantenido este miércoles un encuentro en el Palacio de Navarra en el que han compartido y puesto en valor las diferentes medidas aplicadas en el Estado y la Comunidad foral para facilitar el acceso a la vivienda frente a los "intereses especuladores".

Al encuentro también han asistido la directora general de Vivienda del Ejecutivo foral, Elga Molina, el gerente de Nasuvinsa, Javier Burón, y la directora del gabinete del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Nagua Alba.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de este encuentro, el ministro ha puesto en valor las "actuaciones decididas" del Gobierno de Navarra para resolver el problemas en el acceso a la vivienda. Ha criticado que "durante muchos años" la vivienda "se ha convertido en un juego de reproches y de acusaciones" bajo la premisa de que "es un problema muy complejo que no tiene solución". Sin embargo, ha destacado que desde el Ejecutivo foral "estáis demostrando que esto no es así" y que "por supuesto que las Administraciones pueden intervenir para asegurar que prevalezca el derecho constitucional a la vivienda sobre los intereses económicos y el lucro desmedido de un puñado de operadores financieros". "Los resultados se están viendo ya y se van a ver", ha afirmado.

Bustinduy ha destacado que "no da igual quién esté gobernando" y ha puesto en valor "cuando se interviene de manera decidida" para "asegurar que las familias puedan acceder a un alquiler asequible, que los jóvenes puedan emanciparse, que nadie se vea sometido al chantaje, a la presión y a la incertidumbre de dónde se va a poder vivir" o "cómo se va a rehacer la vida cuando a alguien le obliguen a abandonar su casa para abrir un piso turístico o para ponerlo a la venta en un mercado claramente especulativo".

El ministro ha subrayado que "queremos aprender más de la experiencia del Gobierno Navarro" con la declaraciones de zonas tensionadas y de "la contención de los precios del alquiler" y ha señalado que "recogemos el guante y vamos a trabajar de manera decidida para acabar con lo que es un fraude, con el recurso a los alquileres de habitaciones o de temporada para sortear la regulación vigente".

"Vamos a demostrar que intervenir el mercado de la vivienda, que actuar de manera decidida para anteponer el derecho constitucional a la vivienda produce resultados. Y la gente va a ver la diferencia", ha manifestado.

Frente a ello, ha arremetido contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP que "se jactan de no hacer nada para resolver el principal problema de las clases trabajadoras en este país". Para el ministro "son conniventes con los mismos intereses especuladores que están convirtiendo la vivienda en el principal factor, no ya de desigualdad sino de riesgo de empobrecimiento o de exclusión social en España".

De la misma manera, la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha agradecido a Bustinduy la "labor ingente" que está realizando "en defensa de los derechos de los consumidores" y, especialmente, para "poner coto a los intereses inmobiliarios privados que creen que esto es la ley de la selva".

En especial, ha puesto en valor la sanción a la plataforma Alquiler Seguro por 3,6 millones de euros por "prácticas abusivas contra los derechos de los consumidores". Una plataforma, ha destacado, que "es el referente en materia de datos para la derecha". También ha resaltado la "gran labor que se ha realizado en materia de publicidad engañosa de determinados portales inmobiliarios que parece que desconocen todavía a día de hoy que hay una ley de vivienda estatal aprobada en el año 2023". Finalmente, ha destacado la labor del ministro ante la "lacra de los alquileres turísticos ilegales" con la exigencia a AirBnb de retirar "más de 65.000 anuncios que no contaban con licencia".

Alfaro ha puesto en valor, asimismo, el decreto que establece la prórroga de los alquileres durante dos años. En este sentido, ha recordado que su departamento ha enviado una comunicación a 10.000 inquilinos informándoles de este derecho. Al respecto, ha indicado que el servicio de información, asesoramiento y mediación del Gobierno de Navarra "está a disposición de todo aquel que tenga dudas" sobre esta medida.

Alfaro ha destacado que otro de los "grandes retos" pasa por articular medidas "frente a los contratos fraudulentos de temporada" y el alquiler de habitaciones, que ha considerado una "fuga" a la que "determinados propietarios están acudiendo con el fin de eludir las limitaciones que contempla la ley de vivienda".