Bustinduy pide al PP que "recapacite" y le advierte del "coste político" de no apoyar la prórroga de alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, junto con la vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llamado al PP a que abandone su "actitud dogmática y cerril" y su "oposición improductiva que lo único que hace es agravar los problemas" y le ha pedido que apoye la prórroga de los alquileres. Además, ha advertido a esta formación del "coste político que van a pagar por oponerse a una medida que es de sentido común".

En declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona antes de mantener un encuentro con la vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, sobre temas relativos a vivienda, Bustinduy ha afirmado que el PP "hasta ahora no ha dado un solo argumento para oponerse a proteger a 1,6 millones de personas".

Ha destacado que "son cientos de miles de hogares que a la hora de vencimiento de sus contratos en este año y en el que viene pueden afrontar subidas de un 40, un 50 o hasta un 70% del precio de sus alquileres". "Son familias que tienen escolarizadas a sus hijos e hijas en los colegios del barrio. Son parejas que no pueden separarse porque no pueden afrontar el pago de dos alquileres separados. Es gente joven que va a tener que volver a vivir a casa de sus padres", ha señalado. "Esa gente es de izquierdas y de derechas, esa gente vive en todas las comunidades autónomas", ha resaltado.

El ministro ha afirmado que "conocimos hace poco" que el PP "tiene entre sus votantes el doble de inquilinos que de caseros; son también sus votantes, no van a poder explicárselo". Por eso, ha llamado a esta formación a que "recapacite sobre el coste político que van a pagar por oponerse a una medida que es de sentido común" y que "lo único que hace es asegurar dos años de estabilidad con las mismas condiciones, con el pago religioso de los alquileres a los propietarios, nadie sale perdiendo con esto".