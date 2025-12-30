La Cabalgata de Pamplona contará con 3 nuevos grupos: los barnizadores, los iluminadores y el carro del carbón

Presentación de la Cabalgata Reyes Magos de Pamplona de 2026 - ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS DE PAMPLONA

PAMPLONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de los Reyes Magos de 2026 en Pamplona contará con tres nuevos grupos para atender "el elevado número de solicitudes" de participantes: los barnizadores, los iluminadores y el carro del carbón.

Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa la presidenta de la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, Mamen Sádaba, junto a Javier Martínez Lasa, director del área de Acción Social de Caja Rural de Navarra.

Sádaba ha destacado que "es de agradecer la gran implicación de la ciudad de Pamplona en todas las actividades, y especialmente en la Cabalgata, que cuenta con alrededor de 1.000 socios participantes". Según ha remarcado, "después del gran éxito" de la Cabalgata de 2025, esta "va a ser aún más numerosa, ya que las solicitudes para participar han superado todas las cifras ya en los primeros días de la apertura del plazo de inscripción de solicitudes en el mes de octubre, cubriéndose prácticamente todas las plazas".

Entre otras novedades, se han anunciado mejoras en el sonido, la iluminación y los efectos especiales de las diferentes carrozas. Además, la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona reconocerá la labor desarrollada por el fallecido Mari Ganuza, a quien se hará un homenaje el día 5.

Los Reyes Magos llegarán a Pamplona el día 5 montados en sus dromedarios Margarita, Niño y Pesao por el Puente de la Magdalena a las 16 horas. Recorrerán las murallas hasta llegar al Portal de Francia, donde se abrirán las puertas de Pamplona al Cortejo Real. Desde allí atravesarán las calles del Carmen, Navarrería y Mercaderes hasta llegar a la Plaza Consistorial a las 17 horas, donde serán recibidos por la Corporación Municipal y saludarán al público.

A continuación, Sus Majestades acudirán a visitar a los mayores en la Casa de Misericordia y a las 19 horas dará comienzo la Cabalgata, que será retransmitida en directo por Navarra Televisión.

Cuando hacia las 16.30 horas atraviesen el Portal, se producirá el tradicional toque de campanas empezando por la Campana María, y sus compañeras de la Catedral empezarán a sonar. A ellas se irán sumando las campanas de las iglesias cercanas para anunciar que Sus Majestades ya han entrado a la ciudad por el Portal de Francia.

NUEVO CONCURSO DE REELS

Este año se ha lanzado un nuevo concurso de 'reels' que sustituye al de Cortos Videográficos para "adaptarnos a la actualidad de las nuevas formas de comunicar de nuestros jóvenes en las redes sociales". También habrá un concurso de Redacción, concurso de Dibujo, concurso de Fotografía, concurso de Villancicos, el galardón Haba de Oro, que se entregara el viernes 2 de enero a las 12 en el Ayuntamiento, concurso y degustación de roscón, que será el próximo 3 en la Plaza del Vínculo.

Todas las bases pueden ser consultadas en la página web de la Asociación, https://www.reyesmagospamplona.com/, y en sus redes sociales de Facebook e Instagram.

Además, la carroza de los Carteros Reales visitará los barrios de la ciudad, al igual que los dromedarios reales, que lo harán desde el 2 de enero, y que los Abanderados Italianos 'Sbandieratori Maesta della Battaglia' de Quattro Castella.

100 AÑOS DE LA CABALGATA EN PAMPLONA EN 2027

En 2027 se cumplirán 100 años de la Cabalgara en Pamplona. Por ello, se invita a toda la ciudadanía a sumarse a un nuevo proyecto puesto en marcha desde la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona: la creación de un Archivo Documental y Fotográfico vinculado a la historia de la Cabalgata.

Con motivo del próximo centenario, que se celebrara en 2027, se pretende "recuperar y conservar fotografías antiguas, documentos, carteles, programas, grabaciones o cualquier material gráfico que forme parte de la memoria colectiva de esta celebración".

Se hace un llamamiento para que todas aquellas personas que conserven recuerdos antiguos o de valor histórico puedan hacerlas llegar a través de la página web.

RECORRIDO HABITUAL DE LA CABALGATA

La Cabalgata saldrá a las 19 horas desde en la calle Abejeras. El recorrido será el mismo de los últimos años: calle Abejeras, plaza de los Fueros, avenida de Zaragoza, plaza Príncipe de Viana (en dirección contraria), calle Sancho el Mayor, plaza del Vínculo, paseo de Sarasate, plaza del Castillo, avenida Carlos III, calle Cortes de Navarra, calle Amaya y calle Arrieta, para concluir en el Colegio Vázquez de Mella hacia las 21 horas.

Todo el recorrido estará vallado y habrá dos espacios habilitados para personas con discapacidad y movilidad reducida en la confluencia de la Avenida de Zaragoza y en el primer tramo de la Plaza del Castillo. Los dos espacios estarán controlados y vigilados por personas voluntarias, y se ha pedido a la ciudadanía que respete estos espacios.

"Además, intentaremos en la medida de nuestras posibilidades que el sonido sea más suave en estas zonas para las personas que son más sensibles al ruido", ha señalado Sábada.

Este año se repartirán más de 4 toneladas de caramelos durante los casi 2.200 metros del recorrido de la Cabalgata. Como novedad, sus envoltorios serán de material biodegradable y compostable, como también lo son el confeti y los globos. Además, la iluminación en las carrozas es LED desde hace ya varios años.

Con estas medidas, entre otras, la Cabalgata busca cumplir el nuevo plan de sostenibilidad exigido por el Ayuntamiento de Pamplona. A la ciudadanía se recomienda acudir a pie, en transporte público, bicicleta o medios sostenibles, entre otras cuestiones.

HABA DE ORO

El 2 de enero a las 12 horas tendrá lugar la entrega del XXIV galardón Haba de Oro 2025 en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Pamplona. El galardón tiene como objetivo "reconocer públicamente y premiar a aquellas personas o entidades, no pertenecientes a las instituciones, que desde sus respectivos ámbitos de actuación personal o profesional realizan una labor destacable en favor de la infancia desfavorecida".

Durante estas Navidades los Carteros Reales y los Emisarios han visitado las siguientes entidades y asociaciones: ADACEN, ASPACE, la Asociación Navarra de Autismo, La Gota de Leche, ADANO, Solera, GHAE Villa Teresita y diferentes COAs de la comarca de Pamplona. También visitarán el Hospital Universitario de Navarra, la Clínica Universidad de Navarra y Niños contra el Cáncer, y la Casa de Misericordia.

En la carroza de Carteros Reales se ha contado con la colaboración de la ONCE para mostrar la lectura de cartas en braille. Además, este año, en colaboración con Tasubinsa, los vecinos de las calles del recorrido de la entrada de los Reyes Magos por el Portal de Francia recibirán una sorpresa en sus buzones.