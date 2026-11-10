Caballero (UPN) dice que el Plan de Convivencia de Pamplona es "una operación de blanqueamiento mutuo" de EH Bildu y PSN

Archivo - La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, María Caballero. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, María Caballero, ha afirmado que el Plan de Convivencia de Pamplona presentado la semana pasada por el equipo de Gobierno con el apoyo del PSN es "una operación de blanqueamiento mutuo" de EH Bildu y los socialistas.

"El PSOE pretende lavar su imagen por haber hecho alcalde a Joseba Asiron, mientras que EH Bildu aprovecha para presentarse como referente de la convivencia sin haber condenado el terrorismo de ETA", ha afirmado María Caballero en una rueda de prensa.

La edil de UPN ha considerado que este Plan de Convivencia es "una inventada socialista para lavar su imagen tras echarse en manos de EH Bildu, traicionando sus principios y traicionando a sus votantes, solo por cumplir con los acuerdos políticos que llevó a cabo para conseguir tanto el Gobierno de Sánchez en España como el Gobierno de Navarra para María Chivite, unos acuerdos que hoy sabemos que negoció directamente el proscrito, por presunto corrupto, Santos Cerdán con Otegi".

Por ello, Caballero ha considerado que "este Plan de Convivencia no nace de una necesidad de Pamplona, sino de una necesidad del Partido Socialista de justificar ante sus votantes que entregó la Alcaldía a EH Bildu".

Al mismo tiempo, ha afirmado que con este Plan de Convivencia EH Bildu "quiere tapar su pasado vinculado a ETA, como fuerza política heredera de todos sus postulados y acciones terroristas que todavía hoy no ha condenado", tras lo que ha señalado que este plan "no puede ser nunca ratificado" por UPN. "Esta es la razón por la que UPN no ha participado en la fase de elaboración de este plan, porque nosotros no vamos a contribuir a esta estrategia de blanqueo de EH Bildu", ha explicado.

De hecho, la candidata de UPN ha asegurado que "el principal problema para la convivencia en Pamplona es precisamente EH Bildu, una formación que ha estado siempre más cerca de los violentos que de sus víctimas y de la democracia". "No tienen para nosotros ninguna legitimidad moral para dar pautas de convivencia a nadie, y mucho menos para liderar un plan de este tipo", ha indicado.

Además, sobre el propio contenido del plan, ha criticado que el documento "compra el discurso, el lenguaje y el relato del nacionalismo independentista de toda la vida hablando de conflicto, hablando de víctimas de motivación política en lugar de víctimas de terrorismo, hablando como si no hubiese existido una banda terrorista ETA que mataba hasta hace cuatro días". "Nosotros no vamos a dar por bueno un plan que diluya a las víctimas de ETA. El plan no recoge ni una sola referencia expresa a la palabra condena", ha lamentado.

Por otro lado, ha afirmado que el diagnóstico para la elaboración del plan y su propia redacción han costado 50.000 euros y para 2027 están prevista 30.000 euros más para la puesta en marcha de medidas. "Estamos hablando ya de 80.000 euros, unos gastos que nos parecen perfectamente prescindibles, máxime cuando este plan no va a servir absolutamente para nada", ha indicado.

María Caballero ha asegurado que "cuando UPN vuelva a gobernar en mayo -tras las elecciones municipales- trabajaremos por una convivencia real que no esté al servicio de ningún partido ni de ningún interés electoral, y en la que todos los pamploneses puedan sentirse libres, respetados y representados, piensen como piensen".