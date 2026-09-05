Uno de cada diez navarros ha pedido un microcrédito para afrontar un pago o llegar a fin de mes

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PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada diez navarros ha pedido algún microcrédito para poder afrontar algún pago o llegar a fin de mes, según indica una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, que ha advertido del "peligro de endeudamiento" que suponen algunos de estos créditos y ha recomendado, antes de contratarlos, "asesorarse y revisar bien sus intereses y condiciones y asegurarse de que el consumidor puede amortizarlos".

Según explican desde Irache, en ocasiones, las personas acuden a estos créditos "en una situación de necesidad urgente", por "su facilidad de acceso, ya que se conceden prácticamente en el momento". Sin embargo, la situación "se complica" cuando "no pueden hacer frente a su amortización en los plazos dispuestos y la deuda acaba incrementándose y agravando la situación del consumidor".

Estos préstamos "suponen unos riesgos importantes que puede desembocar en un mayor endeudamiento del consumidor", advierte la asociación, que aconseja, antes de contratarlos, "analizar detenidamente las características del préstamo, ser conscientes de sus intereses y posibles consecuencias y ver si se va a poder devolver en los plazos contratados, sin caer en demoras y sobrecostes añadidos".

Las principales características de estos créditos es que "no son de unas cuantías excesivas (muchos de ellos nos superan los mil euros), que se conceden con mucha facilidad y en plazos muy rápidos, y que suponen unos intereses que, en caso de que el consumidor se retrase en los pagos, puede suponer un verdadero problema". Al respecto, Irache ha recordado que "los tribunales han declarado en muchos casos que los intereses de los microcréditos eran desproporcionados y los han anulado".

La asociación ha explicado que, si el préstamo es un crédito al consumo, al contratarlo la entidad debe informar "claramente" tanto del tipo deudor nominal como de la Tasa Anual Equivalente (TAE), es decir, de cuánto va a pagar el consumidor de más al año por el crédito concedido. También se debe informar su importe total y duración, el número y la periodicidad de los pagos, los gastos de mantenimiento de cuentas, servicios accesorios, interés de demora, consecuencias de impago o garantías exigidas.

Tras la firma del contrato, el consumidor tiene catorce días para echar atrás el contrato. Para hacerlo, debe comunicar fehacientemente al prestamista (por escrito y con acuse de recibo y contenido) su intención de desistir, "sin necesidad de justificación alguna". A partir de ahí, tendrá 30 días para devolver al prestamista el capital y los intereses corridos, sin ninguna penalización.

Según indican desde la asociación, actualmente está en tramitación una nueva normativa sobre los créditos al consumo que, entre otras cuestiones, pretende "poner más límites a los intereses que se ofrecen, así como ejercer un mayor control sobre las entidades y la forma de concesión de estos créditos".