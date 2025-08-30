Cadreita celebra este domingo el XV Día del Tomate con un programa con distintas actividades

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cadreita se prepara para vivir este domingo, 31 de agosto, una de sus citas más esperadas: el XV Día del Tomate, una fiesta popular que combina tradición, gastronomía y actividades para todas las edades.

La jornada arrancará a las 10 horas con el concurso de cocina con el tomate como ingrediente principal y se prolongará durante todo el día con un programa diverso que incluye concursos como el tomate más feo y el más pesado, el lanzamiento de la diana, el concurso de dibujo infantil y el lanzamiento del tomate, además de la tradicional lectura del pregón, que este año correrá a cargo de Julio David Cambra Ría, jefe de Servicio Asistencial de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela.

Uno de los atractivos será el mercadillo, que este año crece con 25 nuevos puestos y en el que se podrá disfrutar de la tómbola del tomate, consolidada como una de las actividades más esperadas, con premios en vales para consumir en el propio mercadillo. Además, los bares de Cadreita ofrecerán durante todo el día pinchos especiales con el tomate como protagonista, acompañados de vino a un precio popular.

El programa incluye también la comida popular en la plaza, seguida de café concierto y baile con la orquesta Nueva Alaska, así como la suelta de vacas por las calles por la tarde. Entre las principales novedades destacan un photocall con concurso de fotos, un taller infantil de plantación de tomates y varios talleres gastronómicos y participativos.

La alcaldesa de Cadreita, Berta Pejenaute, ha subrayado que "el Día del Tomate es creatividad, porque cada año conseguimos que en torno a este producto tan nuestro surjan nuevas formas de disfrutar, de unir al pueblo y de sorprender a quienes nos visitan".

La alcaldesa ha resaltado que la idea principal de esta celebración es poner en valor el tomate, reconocer a los agricultores que lo cultivan y a la agroalimentaria que lo procesa y que genera empleo en Cadreita y en toda la Ribera.