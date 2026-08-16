Café Quijano actuará en Baluarte el próximo 13 de marzo de 2027

Archivo - Actuación del grupo Café Quijano en una imagen de archivo. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mítica banda española Café Quijano hará parada en Pamplona, dentro de su gira final 'Miami 1990 Tour' el próximo 13 de marzo de 2027. Actuarán a las 20.00 horas en el Auditorio Baluarte de la capital navarra. Las entradas están ya a la venta en www.baluarte.com y taquilla.

Los hermanos Quijano regresan a Pamplona con su gira final 'Miami 1990 Tour'. Un paseo por recuerdos que señalaron el punto de partida de la aventura de Café Quijano. Canciones que siguen la estela, en forma y sonoridad, a las que marcaron una época con 'La Taberna del buda' (2001) y, posteriormente, a la colección de historias contadas y cantadas en su último álbum 'Manhattan' (2021)

Este último trabajo, 'Miami 1990', es una continuación del sonido Quijano más auténtico no sin ciertos retazos sonoros noventeros. "Nuevos cortometrajes convertidos en canciones que siguen sembrando la duda sobre si ellos son los protagonistas de semejantes historias", destacan desde la organización del concierto.