La calle Luis Morondo en Azpilagaña se cortará al tráfico de martes a viernes para labores de asfaltado

Calle Luis Morondo. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a asfaltar la semana que viene la calle Luis Morondo del barrio de Azpilagaña. La calle permanecerá cortada, incluidos los accesos a los garajes vecinales de la zona, desde el martes 6 hasta el viernes 9 de octubre, si la climatología favorece la realización de los trabajos. Se ha informado telefónicamente y a través de carteles a las comunidades de vecinos y a comerciantes de las afecciones previstas, además de colocar cartelería específica de prohibición de aparcamiento.

La actuación principal consistirá en el fresado y reposición del firme debido a la progresiva degradación de la capa de rodadura, caracterizada por la presencia de grietas, zonas cuarteadas, así como tapas de registro y zanjas que presentan un estado de conservación deficiente. Al inicio de la bolsa de aparcamiento, será necesaria la ejecución de un paso elevado, pavimentado en asfalto impreso de color rojo, delimitado mediante bordillos tipo vado. Además, en el interior de la misma, para favorecer la accesibilidad y la seguridad del espacio, se realizarán otros dos pasos marcados también con impreso, estos a nivel, de color gris claro, ha informado el Ayuntamiento.

En esta actuación, destaca la coordinación con el Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona. Aprovechando la labor de retirada de vehículos del aparcamiento para llevar a cabo el asfaltado, se realizará durante el lunes una labor de poda y refaldado de ramas para una mejor salud de los árboles y minimizar el daño que puedan sufrir por el roce de la maquinaria de gran porte necesaria para los trabajos.

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y PRIORIDAD PEATONAL

El asfaltado de la calle culmina la transformación de esta zona, donde también se han acondicionado a la normativa actual los dos pasos peatonales existentes y las plazas destinadas a personas de movilidad reducida. Se han ampliado las aceras, generando avances hasta el carril de circulación que mejoran la seguridad del cruce y, en especial, la accesibilidad de los desplazamientos peatonales.

La calle Luis Morondo tiene una configuración especial, ya que es una calle que no tiene continuidad de circulación de vehículos y funciona como bolsa de aparcamiento. Con los trabajos de la obra civil realizada en septiembre y con la señalización vertical y horizontal que se ejecutará con el asfaltado de la zona, se va a modificar la regulación del acceso a la misma para concebirla como un vial de coexistencia, dando prioridad peatonal en el espacio.