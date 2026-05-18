La calle Vuelta del Castillo con Pío XII cambiará de sentido tras las obras de reurbanización licitadas por 2,5 millones

PAMPLONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado los trámites para "reordenar" y renaturalizar el entorno de las calles Monasterio de Urdax, Vuelta del Castillo y Fuente del Hierro, aprobando en la Junta de Gobierno Local la licitación de las obras por un importe de 2,5 millones de euros.

Ese importe servirá para modificar aceras, calzadas y zonas verdes, además de sustituir las tuberías de abastecimiento de agua de la zona. Una vez adjudicados, los trabajos deberán ejecutarse en ocho meses.

En la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, Borja Izaguirre, ha explicado que estas acciones tienen como objetivo "mejorar la caminabilidad, la accesibilidad y la movilidad sostenible". "Seguimos rediseñando en nuestra ciudad, colocando al peatón en el centro, haciendo una infraestructura ciclista y renaturalizando aquellos espacios urbanos colonizados hasta ahora por el asfalto", ha apuntado.

Respecto a las previsiones de inicio y duración de las obras, ha señalado que una vez se adjudiquen las obras, estas podrían comenzar en el mes de agosto y está previsto que se prolonguen durante ocho meses

La conexión de estas tres vías "ha sufrido a lo largo de los años diversas modificaciones, con el objetivo de mejorar el tráfico rodado y la caminabilidad en la zona". En concreto, se redujo la circulación en ese tramo de la calle Vuelta del Castillo, se diseñó una isla de acera para conectar el parque y la calle Monasterio de Urdax y se reurbanizó esta vía al tiempo que se desarrollaba urbanísticamente la zona como Iturrama Nuevo. No obstante, las distintas alternativas "no han resuelto correctamente la movilidad en esta zona".

La licitación actual, que prevé una inversión total de 2.589.238,50 euros, prevé reurbanizar todo el entorno, desde los cruces de Monasterio de Urdax y de la calle Vuelta del Castillo con Pío XII hasta la calle Fuente del Hierro. En este extremo, justo en la desembocadura de esta calle, se construirá una rotonda en sustitución del cruce actual.

Esa rotonda permitirá "redistribuir el tráfico" entre las tres vías. Además, se prevé la reducción de los carriles de circulación tanto en Fuente del Hierro como en Monasterio de Urdax, desde esta vía hasta Pío XII, que pasarán de dos a uno en cada sentido de la marcha, para reducir la velocidad de los vehículos motorizados.

Esta actuación permitirá ampliar las zonas verdes, crear zonas de estancia y construir un nuevo carril bici por Monasterio de Urdax, uniendo Vuelta del Castillo y Pío XII, además de ensanchar el actual carril bici de Vuelta del Castillo y reorganizar las plazas de aparcamiento, que pasarán de ser en línea a batería.

En concreto, en la calle Monasterio de Urdax, la eliminación de un carril en cada sentido de la circulación hará posible crear un carril bici elevado junto a la acera de los números pares (más próxima a la Vuelta del Castillo). Este carril bici se conectará con el ya existente en el parque.

Además, se eliminarán las plazas de aparcamiento en esa misma acera. En su lugar, se habilitarán jardines de lluvia y otros espacios destinados a contenedores. También se habilitarán varias plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. En la acera de los números impares, por su parte, se ensancharán aceras y se reorganizarán las plazas de aparcamiento, que serán en espiga.

La reforma incluirá, asimismo, el ensanchamiento de pasos peatonales. En la calle Fuente del Hierro se seguirá el mismo criterio, con un único carril por sentido. Así, se procederá a ensanchar la acera de los números impares, la más próxima a la calle Esquíroz, para crear un parterre a lo largo de todo ese tramo de vía, que unifique los alcorques existentes. Además, se reubicará el carril bici actual hacia el centro del viario. En la acera de los números pares, se mantendrán las plazas de aparcamiento, que pasarán de ser en línea a espiga.

LA CALLE VUELTA DEL CASTILLO DESDE PÍO XII CAMBIA DE SENTIDO

Además de la nueva rotonda, otra de las acciones clave pasa por "resolver" la conexión de la calle Vuelta del Castillo con Monasterio de Urdax. En la actualidad, la calle Vuelta de Castillo tiene un único carril, de acceso desde Pío XII, que desemboca en Monasterio de Urdax, junto a una isla de acera, que permite conectar el parque de la Vuelta del Castillo con la calle Monasterio de Urdax.

El nuevo proyecto, redactado por MKR Ingeniería y Arquitectura SL, prevé crear en ese espacio una zona ajardinada de estancia y de paseo, conectada con el parque. Tan solo el carril bici, que se verá ampliado con respecto a su diseño actual, separará ambos espacios, en una propuesta que prevé ampliar la zona verde.

Al margen de este nuevo diseño, también se cambiará el sentido de la circulación de ese único carril en la calle Vuelta del Castillo, que pasará a redirigir el tráfico hacia Pío XII. Todo ello se completará con la renovación e instalación de sistema de riegos en todas las zonas proyectadas y de drenaje. También se reubicarán los elementos de tráfico, como señales y semáforos, así como el alumbrado público, bancos y papeleras.

En total, se van a construir un total de 3.300 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, en las cuales, además de implementar técnicas de drenaje sostenible con objeto de tratar las aguas de escorrentía, se van a plantar 112 árboles y 1.800 arbustos y Vivaces.

El nuevo carril bici que discurrirá entre la Vuelta del Castillo y Pío XII, a través de la calle Monasterio de Urdax, tendrá una longitud de 220 metros.

OCHO MESES DE TRABAJOS DESDE LA ADJUDICACIÓN

Una vez se adjudiquen las obras, estas podrían comenzar en el mes de agosto y está previsto que se prolonguen durante ocho meses. Junto al proyecto de ordenación y naturalización del entorno de Monasterio de Urdax, Fuente del Hierro y Vuelta del Castillo, se llevará a cabo la sustitución de una tubería de abastecimiento de agua potable que atraviesa esta última vía.

La ejecución de esta obra se realizará a través de un convenio de colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que abonará parte de los costes del proyecto.

En concreto, de los 2,5 millones asignados para estas actuaciones, 811.910,12 euros correrán a cargo de la Mancomunidad, lo que supone el 31,36% del coste.

En este sentido, se aprovecharán los trabajos de reurbanización para renovar la actual tubería subterránea de abastecimiento, "ya que la ha superado su vida útil", y otras conducciones de menor entidad existentes en el tramo comprendido entre Pío XII y Fuente del Hierro. El Ayuntamiento será el encargado de la licitación y adjudicación de los trabajos.