La Cámara de Comptos detecta deficiencias en la gestión de Orkoien y su sociedad urbanística

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre la gestión del Ayuntamiento de Orkoien y la sociedad urbanística municipal Iturgain S.A. en el periodo 2022-2024. El informe ha detectado deficiencias en la gestión de ambos entes locales.

El objetivo del informe es pronunciarse sobre la legalidad de la actuación en diversos ámbitos de la gestión, tanto del Ayuntamiento de Orkoien como de su sociedad Iturgain. En este sentido, se han analizado las cuentas, personal, contratación, gestión de ingresos y de la tesorería entre los años 2022 y 2024. En 2023, hubo un cambio en el Gobierno municipal que acabó con un mandato de doce años del grupo Unión de Izquierdas de Orkoien. Desde entonces, el consistorio está en manos del PSN.

La Cámara de Comptos ha detectado deficiencias en la gestión de cobros del Ayuntamiento. En este sentido, se explica que el consistorio firmó en 2011 un convenio urbanístico con una empresa por la que se comprometía a abonar 680.000 euros conforme desarrollara acciones en las parcelas objeto del convenio o, a más tardar, en 2014.

La empresa abonó algo más de 70.000 euros y, en 2016, presentó al Ayuntamiento dos alternativas para el pago del resto: entrega de una parcela completa y parte de otra o abono de la deuda cuando se vendieran parcelas o se construyera en las mismas. No obtuvo respuesta del Ayuntamiento y, cuando en 2024 el consistorio le requirió el abono de la deuda, la empresa recurrió ante los tribunales por considerar que dicha deuda había prescrito. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra dio la razón a la empresa y el consistorio presentó un recurso de casación todavía no resuelto. El informe subraya que esta deuda nunca ha estado reflejada en la contabilidad municipal.

El informe también apunta saldos de deuda que ya han prescrito. Son algo más de 20.000 euros por la aportación de la Cenda de Olza a la escuela de música. Asimismo, algunas deudas tributarias se cobraron años después sin remitirlas a la agencia ejecutiva ni incluir intereses de demora.

La Cámara de Comptos también apunta que Orkoien no ha aprobado la cuenta general correspondiente al periodo 2018-2024, por lo que se le han retenido 170.000 euros del reparto del Fondo de Haciendas Locales.

El informe también se refiere a la designación de un puesto de funcionaria de nivel D para cubrir de forma interina labores de oficial administrativa de nivel C para Alcaldía, Secretaría e Intervención. La plaza no estaba en plantilla ni, por tanto, estaba dotada presupuestariamente. "No concurrían los requisitos pertinentes -dice el informe- para la designación", aunque fue un acto válido porque nadie lo impugnó.

Algunas circunstancias internas del Ayuntamiento han condicionado la "deficiente" gestión: la pérdida de datos contables de 2019; la incapacidad laboral no cubierta de determinadas personas relevantes, como la secretaria e interventora; la conflictividad entre alcalde, secretaria e interventora, que conllevó el despido de esta última a principios de 2024, su reincorporación tras una sentencia judicial favorable y su reciente baja voluntaria; y la ausencia de regulación sobre las relaciones financieras entre el Ayuntamiento y la Sociedad Municipal Iturgain S.A, expone Comptos.

SOCIEDAD MUNICIPAL ITURGAIN S.A.

Respecto a la sociedad urbanística municipal Iturgain S.A., el informe indica que sus cuentas anuales se aprueban con un retraso significativo. Además, las de 2019 y 2020 fueron auditadas por una firma privada que denegó la opinión alegando, entre otros motivos, falta de actas y debilidades en el control interno.

En 2018, el Ayuntamiento formalizó dos encargos con la sociedad para gestionar el polideportivo municipal Mendikur y la escuela infantil Ostadar. Como los precios públicos no cubrían los costes y no había un procedimiento para financiar dicho déficit, la sociedad comenzó a registrar pérdidas significativas. Entre 2018 y 2024, perdió 1,5 millones que se financiaron con los excedentes de liquidez de su actividad urbanísticas de años anteriores. El informe apunta que dichos excedentes debieron transferirse al Ayuntamiento para destinarse al patrimonio municipal del suelo o inversiones de acuerdo a la normativa.

El informe reconoce el esfuerzo del Ayuntamiento para corregir deficiencias contables y de gestión de cobro detectadas por la Cámara de Comptos. No obstante, señala quedan aspectos relevantes por mejorar. En este sentido, el informe concluye con algunas recomendaciones, tanto al Ayuntamiento como a la sociedad urbanística. Entre las primeras, que se apruebe la cuenta general del periodo 2022-2024 a la mayor brevedad y que se registren en contabilidad los derechos pendientes de cobro en el momento de producirse el devengo. Respecto a la sociedad, se le pide que respete la normativa de contratación y mejore la gestión del archivo de documentación.