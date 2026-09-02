Cámara Navarra dice que los datos de empleo son "peores" por el efecto estacional y el efecto de la regularización

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Navarra ha afirmado que los datos del paro conocidos este miércoles muestran "el efecto estacional del mes de agosto, según el cual los datos son peores que en julio", y que "hay que tener en cuenta el efecto en las cifras del proceso de regularización de personas inmigrantes".

En concreto, el paro aumentó en Navarra el pasado agosto hasta la cifra de 29.524 personas, un 2,3% más que en julio y un 4% más que hace un año. Con respecto al año anterior, el paro subió en el sector industrial (2,59%), los servicios (0,92%), y las personas sin empleo anterior, que se incrementó un 29,4%.

En un comunicado, desde la Cámara de Comercio han señalado que la contratación "tuvo una evolución positiva". "Si bien en agosto se realizaron menos contratos que en julio, debido al fin de la contratación vinculada a las campañas estacionales, con respecto a agosto de 2025 los contratos aumentaron un 16% y la contratación mejoró en todos los sectores", han subrayado.

Paralelamente, el número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en Navarra en agosto de 2026 fue de 323.275. "Como suele ser habitual, debido al efecto estacional, la afiliación cae en agosto en comparación a julio. En este caso, el número de personas afiliadas se mantuvo prácticamente estable (-0,01%)", han manifestado.

Los datos "muestran, por tanto, el efecto estacional del mes de agosto, según el cual los datos son peores que en julio, y hay que tener en cuenta el efecto en las cifras del proceso de regularización de personas inmigrantes".

En este sentido, "aumenta el número de personas que quieren acceder al mercado laboral pero no encuentran trabajo, lo cual implica un aumento del desempleo que se refleja en el número de personas paradas que buscan su primer empleo".

Asimismo, "el proceso de regularización de personas inmigrantes hace que el aumento de afiliaciones o de contratos no se deba en su totalidad a la creación de nuevo empleo, de la misma manera que puede explicar el mayor número de personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo".