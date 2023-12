Cámara Navarra entrega el Premio Especial 2023 a CNTA destacando "su contribución al desarrollo tecnológico del sector"

Zucami ha sido premiada en la categoría de Internacionalización y Nabrawind en la de Innovación



PAMPLONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra ha entregado el Premio Especial 2023 al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), ubicado en San Adrián, "por su contribución al desarrollo tecnológico" del sector agroalimentario, "prioritario para Navarra".

En el acto, que ha contado con la presencia de la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente de la Cámara Navarra, Javier Taberna, entre otras figuras como la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, también se ha otorgado a Zucami el Premio a la Internacionalización y a Nabrawind el Premio a la Innovación.

La entrega de los premios de esta 27º edición se ha celebrado en el Hotel Alma Pamplona. El jurado de los Premios Cámara ha decidido conceder el Premio Especial a CNTA por su "vocación de servicio y compromiso con el sector agroalimentario, así como por su contribución al desarrollo tecnológico de este sector, prioritario para Navarra".

El jurado ha destacado que este centro nacional "se ha convertido en un motor de innovación y cooperación determinante en lo que será el futuro de alimentación, que será más sostenible, saludable, segura y accesible".

Al recoger el premio, el presidente de CNTA, Rafael Pérez, ha afirmado que "es un honor" recibir este galardón y que Navarra "ha sido, es y será siempre una parte muy importante de CNTA". Según ha indicado, "lo que en su día fue un laboratorio que surgió para dar apoyo a las empresas conserveras del valle del Ebro es hoy un centro tecnológico" que da servicio a empresas agroalimentarias a nivel nacional.

Tras destacar que en la compañía trabajan más de 200 profesionales, repartidos entre San Adrián, Pamplona y Madrid, Pérez ha añadido que "este premio no es únicamente para las personas que están trabajando actualmente", también para "todos aquellos que han pasado por CNTA".

Ha añadido Pérez que CNTA "se ha sabido adaptar a los cambios", que "no van a parar", y que CNTA ha puesto siempre el foco en "mejorar la competitividad de las empresas". "Estos cambios no van a parar, vivimos en una época de intensa transformación tecnológica. Es ahí donde debemos ser dinamizador tecnológico, las empresas no podemos perder el compás de esa transformación y ahí está CNTA, para dar soporte y conocimiento", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna, ha considerado que el Premio Especial se ha entregado "con gran acierto" a CNTA. "Creo, sinceramente, que hay pocas entidades con tantos méritos como los que atesora nuestro premiado este año", ha subrayado. Ha añadido, además, que "CNTA es una obra titánica de muchas personas, asociaciones e instituciones que se pusieron de acuerdo en un proyecto vital para el desarrollo de Navarra".

"Hoy, CNTA es un orgullo para todos los navarros sin excepción, e imprescindible para uno de los sectores industriales punteros de nuestra economía, la agroindustria, pero con vocación nacional e internacional", ha indicado, tras remarcar que "ha sido y es el gran dinamizador de nuestra industria agroalimentaria".

En el caso de Nabrawind, el jurado ha valorado su "apuesta incansable por la innovación". En nombre de la compañía, su director general, Eneko Sanz, ha afirmado al recoger el premio que este galardón "nos ha hecho una ilusión especial por dos motivos: por otorgarse sin presentarnos para ello y por permitirnos ser profetas en nuestra tierra, que no es tarea fácil". Por su parte, Taberna ha destacado que "es impresionante lo que ha logrado en tan solo 8 años de existencia". "Hoy cuentan con 11 patentes propias y otras 17 publicadas", ha dicho.

De Zucami, el jurado ha destacado su presencia en 86 países y sus niveles de exportación y crecimiento. En representación de la empresa, Álvaro Hurtado ha remarcado que "es un honor haber sido galardonados con este premio" y que "cuando alguien te dice 'lo estáis haciendo bien' es algo que te hincha mucho". Por su parte, Taberna ha destacado que "este premio tiene tanta importancia en estos momentos" porque "el planeta, tal y como lo conocemos, está cambiando". "Pero, a pesar de ello, Zucami sigue creciendo y mejorando año tras año sus cifras de ventas y resultados", ha añadido, tras indicar que "cada vez se hace más difícil competir en un mundo de incertidumbres y en plena ebullición".