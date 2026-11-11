Un camión arrolla una marquesina en el polígono industrial de Tudela

Imagen de los daños en la marquesina. - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela atendió este martes cuatro accidentes de tráfico. El primero, a las 10.20 horas en el polígono industrial municipal, donde un camión golpeó con su puerta trasera una marquesina, produciendo daños considerables en la misma además de la valla perimetral de una empresa anexa.

El conductor, un varón de 34 años, facilitó los datos del seguro del vehículo y empresa para la reclamación de los daños. Del mismo modo fue sancionado por no realizar el canje del permiso de conducción de su país de origen y ser residente en España, explican desde este cuerpo policial.

Se dejó balizada la zona y desde Brigada se realizaron trabajos, a la espera de la reparación completa de la marquesina. En el momento del accidente no existían usuarios en su parada, por lo que no se han producido daños personales.

Por otro lado, a las 12.00 horas en Nicolás Esparza, otro camión golpeó un vehículo estacionado. La conductora facilitó sus datos para localizar al perjudicado y realizar un parte amistoso.

Igualmente, a las 18.00 horas se realizó un parte amistoso entre dos conductoras tras haberse alcanzado en las proximidades de la glorieta de acceso de Carretera Corella con la localidad de Murchante. El resultado únicamente fue de daños.

Por último, a las 19.00 horas se recibió la llamada del responsable de un comercio de Fueros comunicando que un camión había golpeado la fuente pública ubicada en la Plaza de los Fueros con la calle Gaztambide-Carrera. Los agentes que acudieron al lugar no localizaron al camionero, aunque a través de las cámaras de video vigilancia pudo observarse el accidente y la matrícula del vehículo responsable.

La fuente sufrió daños cuantiosos, acotándose la zona para evitar peligro y dándose traslado a Junta de Aguas para su reparación. La Policía Loca se ha puesto en contacto este miércoles con la empresa titular del camión, facilitando los datos del seguro para la reclamación de daños así como la identidad del conductor en el momento del accidente. El conductor ha sido denunciado por abandonar el lugar del accidente sin facilitar los datos.