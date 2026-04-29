La Campaña Escolar de Hielo 2026 reúne en su primera edición a más de 1.400 escolares

Foto de grupo en la visita del INDAF a una de las últimas jornadas de la Campaña Escolar de Hielo 2026. - UNAI BEROIZ - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de la Campaña Escolar de Hielo 2026 ha reunido a 1.445 alumnos y alumnas de 26 centros educativos. La iniciativa llevada a cabo en el Palacio de Hielo de Huarte pretende fomentar la práctica deportiva vinculada al hielo y "diversificar la oferta deportiva en edad escolar".

El director gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), Jorge Aguirre, ha visitado este miércoles el Palacio de Hielo de Huarte, en vísperas de la finalización de la Campaña Escolar de Hielo 2026, una iniciativa impulsada en colaboración con la Federación Navarra de Deportes de Invierno y el Ayuntamiento de Huarte.

Aguirre, acompañado por la subdirectora del INDAF, Sandra Muñoz, ha podido conocer el desarrollo de una de las últimas jornadas de la campaña, en la que ha participado alumnado del CPEIP Paderborn-Lezkairu.

En la visita han estado presentes también representantes de la Federación Navarra de Deportes de Invierno, entre ellos su presidente, Pedro Sanz, la coordinadora de la campaña, Davinia Alfonsín, y la secretaria de la entidad, Amaya Silva, así como el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huarte, Ibai Garjón, la coordinadora de la pista de hielo, Clara Gutiérrez, y la técnica del área de Deportes, Sara Zapata.

La Campaña Escolar de Hielo 2026 se ha desarrollado entre el 4 de febrero y el 30 de abril, "con una elevada participación por parte de los centros educativos navarros".

Según detalla el Ejecutivo foral en un comunicado, se han preinscrito 2.155 alumnos y alumnas, de los cuales finalmente han participado 1.445, correspondientes a 36 grupos de 26 centros educativos, mientras que 710 escolares han quedado en lista de espera.

Asimismo, se registraron 258 solicitudes para las plazas subvencionadas, por lo que fue necesario realizar un sorteo para adjudicar las 150 disponibles, dirigidas a alumnado en situación socioeconómica desfavorable. La campaña ha incluido también la participación de 5 alumnos y alumnas con diversidad funcional, que han contado con monitores específicos.

Desde el Gobierno de Navarra hacen una valoración positiva de esta primera edición, destacando tanto la respuesta del ámbito educativo como "el impacto de la iniciativa en la promoción de la actividad física y en el acceso del alumnado a nuevas modalidades deportivas".

COMPROMISO INSTITUCIONAL CON EL DEPORTE DE HIELO

Esta iniciativa responde al compromiso adquirido por el INDAF con el Ayuntamiento de Huarte y la Federación Navarra de Deportes de Invierno para impulsar las disciplinas vinculadas al hielo, y se suma al apoyo económico destinado a esta instalación, con una inversión de 200.000 euros en 2026 y de 350.000 euros en 2025 para la mejora de sus condiciones y eficiencia energética.

La campaña se enmarca en la estrategia del Gobierno de Navarra y del INDAF de "diversificar la oferta deportiva en edad escolar, fomentando experiencias educativas vinculadas a la actividad física y promoviendo valores como la convivencia, el respeto, la cooperación y la igualdad de oportunidades".