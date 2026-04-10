La Campaña de la Renta arranca con 6.790 declaraciones presentadas y un alto volumen de consultas a los servicios online

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PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha iniciado la Campaña de la Renta 2025 con la presentación de 6.790 declaraciones en su primera jornada, todas ellas a través del canal telemático Renta Online. Una cifra que Hacienda Foral de Navarra considera significativa, dado que este inicio de campaña coincide con el periodo vacacional de Semana Santa.

El arranque de la campaña ha estado marcado por un intenso uso de los servicios digitales, ha informado el Ejecutivo, con un elevado número de accesos a los contenidos clave para la ciudadanía. Destacan especialmente los 82.539 accesos a la ficha de consulta de la propuesta de declaración, lo que supone 2.400 más que el año anterior, y los 15.746 accesos a la ficha de datos fiscales, con 1.800 accesos adicionales respecto a 2025.

En total, según los datos registrados, se han contabilizado más de 271.000 accesos a fichas informativas y cerca de 150.000 accesos a la página web de la campaña en su primer día, lo que confirma el creciente protagonismo del canal digital en la relación con la ciudadanía, ha añadido el Gobierno.

En cuanto a la atención personalizada, la campaña también ha comenzado con un buen ritmo en la reserva de citas para la modalidad de renta telefónica, con más de 2.000 citas ya concertadas. Además, continúan disponibles más de 8.200 citas, una cifra que puede ampliarse en función de la demanda para garantizar una adecuada atención a todas las personas contribuyentes.

Por último, el primer día de campaña fueron atendidas 5.176 llamadas en los diferentes números de asistencia telefónica.

UN INICIO MARCADO POR LA FLEXIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD

El Gobierno de Navarra ha destacado que estos primeros datos reflejan un inicio sólido de la campaña, con una ciudadanía que hace uso de los servicios online para consultar, informarse y preparar su declaración.

Asimismo, ha subrayado "el compromiso de la Hacienda Foral por facilitar el proceso, reforzar los canales de atención y adaptarse a las necesidades de la población, tanto en el ámbito digital como en la atención personalizada".

La Campaña de la Renta 2025 continuará en las próximas semanas con la progresiva incorporación del resto de modalidades de atención, "manteniendo como objetivo ofrecer un servicio ágil, cercano y eficiente a toda la ciudadanía navarra", ha dicho.

LA CAMPAÑA DE LA RENTA DE 2025 AL DETALLE

La campaña de la Renta se extenderá este año hasta el 25 de junio y, como en ejercicios anteriores, Hacienda Foral de Navarra ha confeccionado un gran número de propuestas de declaración, concretamente 221.446. Están a disposición de los contribuyentes desde este jueves en la web www.renta.navarra.es y también se enviarán a los domicilios de las personas mayores de 65 años.

Respecto a las modalidades, existe la posibilidad de presentar la declaración por diferentes vías: online, telefónica y presencial. Desde ayer jueves, día 9 de abril, se puede realizar la renta online y la reserva de cita para la renta telefónica.

El próximo lunes 13 de abril empezará la renta telefónica. Si se opta por esta modalidad solamente será necesario recopilar la documentación necesaria y esperar la correspondiente llamada en el día y a la hora reservada para que el personal de Hacienda la confeccione como si de una renta presencial se tratara. Unos días después, el 20 de abril, se iniciará la renta presencial en las oficinas, para la cual se podrá reservar cita desde el día 16.

Por primera vez este año y como experiencia piloto, Hacienda incorporará la Oficina Móvil de Renta. El objetivo es facilitar el trámite de la declaración a los habitantes de tres zonas de la geografía foral en las que no hay en un radio cercano una oficina de Hacienda. Del 27 de abril al 15 de mayo estará en Sangüesa, del 18 de mayo al 5 de junio en San Adrián y del 8 al 25 de junio en Alsasua. La reserva de cita se realiza exactamente igual que en la presencial, pero seleccionando la localidad correspondiente.

Además, Hacienda Foral de Navarra cuenta con un abanico de canales de ayuda a las personas contribuyentes. En primer lugar, existe una serie de números de teléfono de apoyo: para consultas tributarias y trámites es el 948 106 106, para problemas informáticos, el 948 013 555 y, para solicitud de cita previa para la modalidad Renta Presencial, el 948 505 505. El horario de atención será de lunes a jueves, de 8 a 17.30 y los viernes de 8 a 15 horas.

Por otro lado, en www.renta.navarra.es y en el repositorio de vídeos de Hacienda hay publicada una batería de vídeos tutoriales que ayudan a la ciudadanía a ser autónoma en este trámite.