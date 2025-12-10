Una candidatura a la junta del Colegio Navarro de Periodistas critica irregularidades en el proceso electoral

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una candidatura a la Junta de Gobierno del Colegio Navarro de Periodistas ha criticado "irregularidades" en el proceso electoral para renovar este órgano y ha exigido su "admisión inmediata" tras haber sido excluida del proceso por la actual junta en funciones. Además, ha reclamado "la constitución de una mesa electoral imparcial y ajena a las candidaturas concurrentes".

Según ha explicado esta candidatura, formada por 12 periodistas -con Isabel Eguiguren como candidata a decana-, el Colegio Navarro de Periodistas ha iniciado este mes de diciembre un proceso electoral para renovar sus órganos de gobierno que "carece de garantías", es "opaco" y "está impidiendo la libre concurrencia de candidatos y candidatas".

Esta candidatura ha recordado que el pasado 8 de septiembre ocho de los diez miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas presentaron formalmente su dimisión en un ejercicio "de responsabilidad institucional". Entre los argumentos destacaron "la falta de actividad, la dejadez institucional y el incumplimiento sistemático de los propios estatutos" del Colegio. La dimisión de gran parte de la Junta de Gobierno, ha añadido, "se produjo tras años de parálisis del organismo".

Según ha expuesto, las primeras elecciones para renovar la junta debían haberse convocado en 2021, "pero nunca tuvieron lugar" y tanto el decano del colegio como el vicedecano, "que llevan más de 17 años ejerciendo la representación de esta profesión también a través de la Asociación de Periodistas de Navarra", "no consideraron oportuno celebrar elecciones ni renovar la junta".

"Desde entonces y durante varios años, incumpliendo los propios estatutos del Colegio Navarro de Periodistas, dejaron de celebrarse y convocarse asambleas ordinarias -que deberían ser mensuales-, ni tampoco hubo en este tiempo rendición de cuentas ni se convocaron las asambleas generales anuales", ha criticado esta lista electoral, que ha censurado que "tampoco se cubrieron ni sustituyeron dos puestos clave que habían quedado vacantes como el de tesorero y el de secretario general desde 2020 y 2024 respectivamente, provocando un insoslayable vacío institucional".

Tras las dimisiones de septiembre, ha añadido, "el decano y el vicedecano en funciones estaban obligados a informar a los y las periodistas que están inscritos en el Colegio de la disolución de la junta y convocar un proceso electoral con las debidas garantías democráticas en el plazo máximo de un mes". "Sin embargo, esto no se produjo. Dos meses más tarde, las únicas dos personas que seguían en sus cargos -decano y vicedecano- se limitaron a enviar un e-mail de agradecimiento a los miembros dimitidos para destacar el trabajo realizado hasta entonces y lanzar una invitación a una reunión para encauzar el asunto", ha expuesto.

INVALIDACIÓN DE CANDIDATURAS

Según ha continuado esta candidatura, el pasado 12 de noviembre todos los periodistas colegiados recibieron un correo electrónico en el que se les citaba a un proceso electoral convocado por el decano y vicedecano en funciones, "que han concentrado todo el procedimiento de elecciones en una única jornada el próximo sábado 27 de diciembre, sin calendario ni comisión electoral independiente, ni capacidad de hacer campaña ni delegar el voto". "Actualmente y salvo rectificación, tan solo concurrirá una lista oficial encabezada por el actual vicedecano en funciones, Patxi Pérez", ha expuesto.

No obstante, ha explicado que "esto ha sido así tras la anulación de otras listas que pudieran competir con ellos". "Se da la circunstancia de que el decano y el vicedecano en funciones son al mismo tiempo candidatos a la reelección en única lista electoral y las personas encargadas de velar por el buen cumplimiento del proceso electoral. Y son ellos mismos quienes han anulado la concurrencia de otra lista alternativa", ha criticado.

Así han detallado los miembros de esta lista anulada que "un grupo plural de colegiados y colegiadas -entre ellos tres miembros de la junta dimitida- presentaron una candidatura completa, en plazo y conforme a todos los requisitos formales". "El envío se realizó por correo oficial certificado el 27 de noviembre de 2025 a las 13.40 horas, fecha que consta en el matasellos oficial, después de tratar de entregarlo en persona y encontrarse la sede cerrada. Esta candidatura ha sido inadmitida por decisión del vicedecano, alegando que se entregó fuera de plazo", han precisado, para señalar que "en ausencia de una junta electoral o una comisión independiente que lo certifique, es imposible comprobar si otras candidaturas fueron presentadas en tiempo y forma".

A su juicio, "la inadmisión de una candidatura válida, enviada dentro del plazo oficial, no es un simple error técnico". "Es un acto político de exclusión deliberada que empaña la legitimidad de las elecciones, rompe con el espíritu fundacional del Colegio Navarro de Periodistas y socava la confianza de la profesión en su propia institución", ha agregado.

Así, los miembros que forman parte tanto de la anterior junta como de la actual lista electoral rechazada han exigido "la admisión inmediata de la candidatura, la anulación de la proclamación provisional realizada sin garantías, y la constitución de una mesa electoral imparcial y ajena a las candidaturas concurrentes". También, la rectificación urgente del calendario electoral para "garantizar un proceso justo, plural y transparente".