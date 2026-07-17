Carlos García Adanero será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Pamplona

Archivo - El diputado del PP Carlos García Adanero será el candidato del partido a la Alcaldía de Pamplona. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha designado a Carlos García Adanero como candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona en las próximas elecciones municipales, una designación que corresponde al presidente nacional del partido en el caso de las capitales y municipios de más de 60.000 habitantes.

Tras conocer su designación, García Adanero, que será de nuevo candidato al igual que ya hiciera en las elecciones de 2023, ha agradecido la "confianza depositada" en él por el presidente del Partido Popular. "Es un reto muy importante, que afronto con una enorme ilusión y con el compromiso de seguir trabajando desde el primer día por todos los pamploneses", ha indicado en una nota García Adanero, actualmente concejal en el Ayuntamiento de la capital navarra y diputado en el Congreso.

El candidato del PP ha defendido que Pamplona "necesita un cambio que permita afrontar los principales problemas de la ciudad y recuperar el liderazgo de su Ayuntamiento". "La vivienda será una prioridad absoluta, al igual que mejorar la seguridad de nuestros barrios. Son dos de las principales preocupaciones de los pamploneses y el próximo Ayuntamiento tiene que estar centrado en resolver sus problemas reales", ha afirmado.

García Adanero ha asegurado, además, que "el principal objetivo político será poner fin al gobierno de EH Bildu en la capital navarra". "El objetivo número uno es echar a Bildu de la Alcaldía de Pamplona para que la ciudad vuelva a tener la dignidad que nunca debió perder tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y Bildu. Queremos devolver la libertad y la dignidad a Pamplona y construir una ciudad pensada para los vecinos", ha destacado.

Adanero ha mostrado su "convencimiento de que existe una mayoría de pamploneses que desea un cambio en el Ayuntamiento y ha apelado a sumar esfuerzos para hacerlo posible". "Voy a trabajar para ganarme la confianza de todos aquellos que quieren una Pamplona mejor, una ciudad más segura, con más oportunidades, donde sea más fácil acceder a una vivienda y donde el Ayuntamiento vuelva a estar al servicio de los vecinos", ha señalado.