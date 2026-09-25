Carlos Sancho, nuevo subdirector artístico de La Pamplonesa

Carlos Sancho - LA PAMPLONESA

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda de música La Pamplonesa ha anunciado oficialmente la incorporación del maestro valenciano Carlos Sancho Cantus como su nuevo subdirector artístico, tras ser ratificado por los músicos de la banda en su última asamblea del pasado 10 de septiembre.

Con este nombramiento, la agrupación musical "da un paso firme para reforzar su estructura de dirección y mantener el máximo nivel de excelencia en sus próximas temporadas".

Sancho Cantus ha colaborado previamente con la banda en calidad de director invitado, "cosechando un gran éxito tanto de crítica como de público". Según han destacado desde La Pamplonesa en un comunicado, Cantus cuenta con un "brillante expediente académico en el ámbito musical y humanístico", ya que es titulado superior en Trompeta por el Conservatorio Superior de Música de Castelló, licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja, y cuenta con estudios superiores de Dirección de Orquestra y Coro en el Conservatorio Superior de Música de València.

Su "continuo afán de perfeccionamiento" lo llevó a ganar el concurso y curso internacional Lifelong Learning Course & Contest en Mezzocorona (Italia), "consolidando su proyección europea".

Con una "sólida trayectoria profesional", a lo largo de su carrera "ha demostrado una gran versatilidad y liderazgo al frente de destacadas agrupaciones" de la Comunidad Valenciana y del ámbito internacional.

Con esta incorporación, La Pamplonesa inicia una nueva etapa artística, "apostando por un músico de sólida formación académica, amplia experiencia en la gestión de bandas y una sensibilidad artística sumamente valorada por los propios integrantes de la agrupación".

El nuevo subdirector será presentado oficialmente en el tradicional Concierto del sábado 26 de septiembre, en la Plaza del Castillo, una cita "especialmente significativa" dentro del calendario musical de la ciudad, donde el público pamplonés podrá disfrutar de un repertorio "de marcado carácter festivo", en el que habrá un homenaje a Valentín Larrea, "que desempeñó un papel fundamental en la dinamización de la vida musical y cultural de Pamplona".