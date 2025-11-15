Carlos Zalduendo, reelegido secretario general de la sección sindical de CCOO en Volkswagen Navarra

PAMPLONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carlos Zalduendo ha sido reelegido secretario general de CCOO en Volkswagen Navarra en la XI Conferencia de la sección sindical de la organización en la factoría de Landaben. El sindicalista se marca como retos el mantenimiento del empleo, la negociación del XI convenio colectivo y mejorar los resultados en las elecciones sindicales de 2027. Mendaviés, de 46 años, Zalduendo entró a trabajar a Volkswagen en 1998.

En el equipo de Zalduendo repiten cargo Aitor Barea, Yolanda Cilleros, Jose Luís Huergo, Eloisa Marchite, y Javier Varea. Se incorporan a la nueva ejecutiva Mikel Duque y Daniel Narcue.

Carlos Zalduendo y su equipo inician así un periodo de cuatro años en los que, en palabras del propio sindicalista de CCOO, "Volkswagen debe dejar atrás estos años de falta de producción y de dificultades en la fábrica. Es momento de finalizar la transformación y de conseguir una estabilidad que revierta en buenas condiciones laborales", según recoge en una nota de prensa CCOO.

Tal y como ha expresado Zalduendo, "ahora toca finalizar las modificaciones de la fábrica y el lanzamiento de los dos modelos eléctricos. Este 2026 comenzaremos con la negociación del XI convenio colectivo, en el que se luchará por el crecimiento del poder adquisitivo y la adecuación de la jornada laboral. También, la negociación del convenio tratará elementos tan importantes como la continuidad del proyecto industrial", ha desgranado.

CCOO apuesta por dar continuidad a los actuales modelos de jubilaciones y por crear empleo indefinido. Para ello, "es fundamental que el contrato relevo manufacturero continúe vigente".

La reelección de Carlos Zalduendo al frente de la sección sindical de CCOO en Vokswagen Navarra supone una continuidad al trabajo llevado a cabo por el propio Zalduendo y su equipo en los últimos años.

Carlos Zalduendo, tras su reelección, se ha referido al reto de mejorar el resultado en las elecciones sindicales de 2027. "El buen trabajo llevado a cabo por esta sección sindical se verá reflejado en los resultados electorales. Para ello, es muy importante no cejar el trabajo y el esfuerzo colectivo". En este sentido, ha celebrado la "mejora en la representatividad y en la afiliación" a CCOO en la fábrica en los últimos años.

Además, ha expresado su voluntad de acercarse a "todas las personas trabajadoras". "CCOO es un sindicato de clase que cuida a todos los miembros de esta fábrica. Con esa filosofía, seguiremos mejorando nuestros resultados y nuestras condiciones laborales", ha destacado.

Zalduendo también ha puesto en valor el trabajo diario que realizan los delegados y delegadas que componen la sección sindical de CCOO en VW: "Desde aquí mi reconocimiento a esa labor de atención cercana y transversal que realizan en el día a día para solucionar los problemas de todos los trabajadores de la fábrica y para conocer sus opiniones sobre los acuerdos que firmamos".