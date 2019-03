Carlosena no optará a la reelección y dice que ha sido "un honor y un privilegio" ser rector de la UPNA

Publicado 29/03/2019 10:50:07 CET

Destaca que lleva 12 años como vicerrector o rector y está seguro de que la universidad "puede quedar en las mejores manos posibles"

PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actual rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Alfonso Carlosena, ha anunciado que no optará a la reelección en las próximas elecciones que celebrará el centro universitario y ha destacado que ha sido "un honor y un privilegio" haber dirigido la universidad durante los últimos cuatro años.

Carlosena ha realizado el anuncio este viernes a través de su blog, en el que explica que "no ha sido en realidad una decisión que haya tomado ahora", sino que lo hizo hace cuatro años, "al tiempo que concurría como candidato a las elecciones en el año 2015, y ahora simplemente la reafirmo". "Dicho esto he de reconocer que llegado el momento no ha sido fácil tomarla", apunta.

Según señala, "hay un cierto consenso en afirmar que para llevar un proyecto de legislatura adelante cuatro años es un periodo demasiado corto, y ocho demasiado largo". "No estoy de acuerdo con ello. Esa premisa, creo, es casi una excusa para no abordar en la primera legislatura aquellos proyectos más complejos y críticos, que puedan comprometer la reelección, para abordarlos si es el caso en la segunda legislatura", sostiene.

En su opinión, "con demasiada frecuencia, una vez se produce la reelección, la sensación de relajo y la falta de presión de una segunda reelección hacen que tampoco esos proyectos se acometan". Y destaca que no conoce "ninguna segunda legislatura, ninguna, ni en lo político ni en lo académico, que haya sido mejor que la primera".

"En mi caso diseñé un proyecto de legislatura extenso y ambicioso pero que pudiera llevarse a cabo en cuatro años. Creo honestamente que la previsión se ha cumplido. El rodaje previo como vicerrector, y un extraordinario equipo que ha creído y asumido el proyecto y trabajado intensamente han sido fundamentales para ello. También la comprensión y el apoyo explícito o implícito de la comunidad universitaria. Serán esta última, la sociedad y el tiempo quienes juzgarán lo que hemos conseguido", apunta Carlosena.

Según dice, "no ha habido un solo día en que no me haya recordado a mí mismo la decisión de permanecer una única legislatura". Y asegura que "ha sido una forma de reafirmar la idea de que no podía tomar ninguna decisión, o dejar de tomar otras, condicionadas a una posible reelección". "Nunca sabré si, en caso de presentarme, hubiera sido reelegido, pero esa duda me inquieta menos que la de pensar que siendo reelegido, hubiera rebajado el nivel de la primera legislatura", plantea.

En lo personal, el actual rector destaca que "solo" puede decir que "en absoluto me siento cansado, quemado, decepcionado o falto de ideas para continuar". "Nada de eso. Ha sido un honor y un privilegio ser rector de esta Universidad, y por encima de situaciones puntuales complicadas e incluso críticas he trabajado a gusto, he aprendido y hasta disfrutado. He recibido mucho más de lo que he dado", resalta.

En cualquier caso, subraya que "son ya 12 años en el edificio de al lado como vicerrector o rector, más de lo que nadie ha estado nunca, y eso es mucho tiempo, casi la mitad de lo que llevo en esta Universidad". "Solo una cosa me podía haber hecho cambiar de opinión, y es que no hubiera candidatura a rector o rectora, o que la hubiera de alguien sin la suficiente experiencia, solvencia y talante para serlo. Dado que esto no va a ocurrir, tomo de forma firme esta decisión, en la seguridad de que la universidad puede quedar en las mejores manos posibles", manifiesta Carlosena.

El rector termina su escrito esperando contar con "la comprensión de aquellos que hubieran deseado ver a esta universidad dirigida por mí otros cuatro años".