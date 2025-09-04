La carretera del campus de la Universidad de Navarra se convertirá en una ciclocalle de sentido único

La velocidad máxima será de 30 km/h, con prioridad para el tráfico ciclista

La carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra se va a convertir en una ciclocalle de sentido único, donde se circulará a un máximo de 30 kilómetros por hora desde Azpilagaña hacia la avenida de Aróstegui. Esta modificación tiene por objetivo "mejorar la fluidez del tráfico y disminuir la siniestralidad en la zona", además de favorecer el servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC) y la recogida de residuos.

El ámbito de actuación se amplía, frente a las opciones que limitaban la intervención entre las rotondas de la calle Esquíroz y la prolongación de Fuente del Hierro, para "resolver el problema de la peligrosidad en su conjunto y calmar el tráfico en un vial que no soporta el volumen de tráfico actual". La velocidad se limitará mediante la colocación de elementos reductores de velocidad y la circulación ciclista se realizará, en principio, en el mismo sentido de la vía, según explica el Ayuntamiento de Pamplona en una nota de prensa.

El sentido de tráfico será desde Azpilagaña hasta la Venta Andrés, "ya que así se descongestiona la rotonda de Azpilagaña", el TUC accede con prioridad a la rotonda en sentido entrada, "que es la que más problemas presenta en horas punta"; se facilita la recogida de residuos en la universidad y las instalaciones de UNAV mantienen accesos a todos los servicios, con reducción del tráfico interno en la zona.

El sentido de circulación desde la avenida de Aróstegui hacia Azpilagaña se ha descartado por la "sobrecarga" que produciría en la avenida de Navarra en su intersección con Pío XII. "Además, daría lugar a retenciones en intersección de la carretera de la universidad y la ronda de Azpilagaña en la rotonda de Miguel Astráin, donde se mantendrían cuatro accesos y salidas con un solo carril de giro. Y el transporte urbano mantendría dificultades en la confluencia con Fuente del Hierro, que generan retrasos en horas punta", apuntan desde el Consistorio.

La modificación de la circulación en la carretera del campus de la universidad se ha comunicado a la Universidad de Navarra y los ayuntamientos limítrofes con Pamplona, "que habían expresado su preocupación por la incidencia que las medidas adoptadas en la ciudad supondrían en el tráfico de sus municipios".

CICLOCALLE Y ALTERNATIVAS

Las medidas propuestas por el Grupo Técnico de Movilidad y Policía Municipal sustituyen el cierre total de la carretera, planteado inicialmente en el mes de agosto, tras analizar las alternativas posibles en el área para reducir el tráfico y la velocidad en la vía, "en línea con la preocupación trasladada por los municipios colindantes con Pamplona". Las opciones con la carretera cerrada "no suponen una mejora significativa en los tiempos de los desplazamientos", aseguran desde el Ayuntamiento.

En un principio, se había planteado el cierre total de la carretera, en el tramo comprendido entre las rotondas con la calle Esquíroz y la prolongación de Fuente del Hierro, mediante elementos tipo new jersey y la correspondiente señalización. La zona se iba a transformar en Zona de Acceso Controlado (ZAC), con tráfico restringido a vehículos autorizados: emergencias, servicios, proveedores o personas con movilidad reducida. Los accesos se controlarían a través de cámaras de seguridad instaladas por el Ayuntamiento de Pamplona, propietario de la vía.

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), responsable del Transporte Urbano Comarcal y el servicio de recogida de residuos, había mostrado su preferencia por la restricción del tráfico mediante la instalación de la zona de acceso restringido (ZAC), "pero respalda el cambio a un único sentido de circulación, desde Azpilagaña hacia la avenida de Aróstegui, ya que reduce el tráfico que accede a la calle Fuente del Hierro, un punto problemático para el transporte por las mañanas". Como inconveniente, habrá que modificar la ubicación de un grupo de contenedores, para facilitar la recogida.

Una vez limitadas las alternativas a la eliminación de un sentido de circulación, y la reducción de la velocidad, se establece el sentido de la circulación y se valora crear un carril bici que, por la anchura de la vía, no puede ser bidireccional. Se valora la creación de una ciclocalle, con límite de 30 km/h y carril bici en la misma dirección. El estado del pavimento "desaconseja un carril bici unidireccional en sentido contrario al de la ciclocalle, que precisaría de una reurbanización completa de la infraestructura, pero podría afrontarse en una próxima intervención".

Las ciclocalles, tal y como recoge la Ordenanza de Movilidad, son calzadas cuya señalización limita la velocidad máxima a 30 km/h, o a un límite inferior, pudiendo disponer además de medidas adicionales que favorezcan la reducción de velocidad o intensidad de la circulación. El tráfico ciclista tiene prioridad. En las intersecciones se deberá respetar tanto la señalización existente, como las normas genéricas de prioridad de paso.