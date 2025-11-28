Los carteros de los Reyes Magos saldrán a la calle en Pamplona a partir del 19 de diciembre

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Carroza de Carteros Reales de los Reyes Magos de Pamplona saldrá a la calle entre el 19 de diciembre y el 5 de eneros, y las actividades previstas para esas fechas incluirán dromedarios en la Plaza del Castillo (del 2 al 5 de enero), abanderados italianos (recorridos por el centro de Pamplona a partir del 2 de enero), y concurso de elaboración del roscón de Reyes (3 de enero en la plaza del Vínculo).

La tradicional cabalgata del día 5 de enero tendrá el recorrido habitual. No obstante, como novedad de esta edición, se utilizará material biodregadable y compostable en los envoltorios de los caramelos, los confeti y los globos.

Además, desde la organización, para favorecer la sostenibilidad, animan a la ciudadanía a acudir a pie, en transporte público, bicicleta o medios sostenibles a la cabalgata. Igualmente, sensibilizarán al público y participantes sobre la correcta gestión de residuos y la eliminación de botellas de plástico.

La Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona ha explicado que el esfuerzo en sostenibilidad ambiental implicará "un aumento relevante del gasto". "Solo la sustitución de los envoltorios de caramelos por opciones biodegradables y compostables supone un incremento de 7.000 euros, lo que reduce la capacidad económica para renovar carrozas o incorporar nuevos grupos, entre otros. Hay que tener en cuenta que el 71% de los ingresos de la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona son procedentes de los socios y del patrocinio privado", ha apuntado.

Por otro lado, habrá concursos navideños dirigidos al público infantil (redacción, dibujo y villancicos) y también para los adultos (fotografía, cortos y reels de redes sociales, que se incorpora como novedad este año).

Además, la asociación ha reeditado por tercer año un acuerdo con Caja Rural de Navarra para acercar los Reyes Magos a quienes no pueden disfrutarlos en la calle por encontrarse en situaciones desfavorecidas, de riesgo social o enfermedad.

Más de 1.500 personas y sus familias se benefician cada año de estas visitas y actividades específicas. La acción social culmina con la entrega del galardón Haba de Oro el día 2 de enero, que reconocerá a una entidad que trabaja en favor de la infancia y personas mayores desfavorecida.

Este año las acciones con entidades sociales y centros de atención llegarán a personas con diversidad funcional (ASPACE, ANFAS, ADACEN, ANA) y a infancia y juventud con necesidades específicas (ADANO, Niños contra el Cáncer, Centros de Observación y Acogida de la Comarca de Pamplona, GHAE Mendillorri -infancia en exclusión social- y La Gota de Leche).

Las actividades también llegarán a centros hospitalarios, en concreto, a la planta infantil, maternal y geriatría del Hospital Universitario de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra.

Otros de los grupos a los que se han enfocado las acciones son personas mayores o en situación de vulnerabilidad (Solera Residencial y Casa Misericordia). Además, la ONCE acudirá a una carroza un día para poder interpretar mediante Braille las cartas de las personas con ceguera, además de realizar una labor de concienciación sobre esta situación al resto de la población.