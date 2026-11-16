La Casa de la Juventud abre este martes las inscripciones a los cursos y talleres del primer trimestre de 2027

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este martes se abren las inscripciones para los cursos y talleres del primer trimestre de 2027 en la Casa de la Juventud. El programa oferta 896 plazas repartidas entre 36 cursos y 10 talleres gratuitos de informática, dirigidos a jóvenes de 14 a 30 años.

Las inscripciones se realizan de forma presencial en la Casa de la Juventud, en la calle Sangüesa número 30, presentando el DNI, en horario, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas; sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; y domingos, de 10 a 14 horas.

El precio de los cursos varía entre los 10,35 euros y los 39,60 euros, en función del número de horas de la actividad y de la edad de la persona que se inscribe: los menores, de 14 a 17 años, tienen un precio especial.

La juventud de entre 14 y 30 años empadronada en Pamplona o que estudie en centros educativos de Pamplona podrá inscribirse a partir de este martes y quienes no cumplan estos requisitos o tengan entre 31 y 35 años, podrán hacerlo a partir del martes 24.

La programación se organiza en cinco áreas diferentes: Actividades deportivas, Danza y expresión, Estética y bienestar, Cursos culturales y de desarrollo personal y profesional y Talleres gratuitos de informática.

Este invierno se podrá elegir entre diferentes estilos y disciplinas de baile: commercial dance, danza del vientre, afrodance, bailes latinos I y II, hip-hop, dancehall, vogue y trap.

La oferta deportiva incluirá entrenamiento funcional, tanto en horario de mañana como de tarde, GAP, zumba fitness, cross training (iniciación), hipopresivos + core, tono pump y box fitness; esta última actividad se impartirá en castellano y en euskera.

El curso de Pilates contará con grupos tanto de mañana como de tarde. Además, podrá optarse por otros cursos como pueden ser Diseño de moda: transforma, corta y cose; Dibujo con carboncillo; Talla de Madera; Ilustración en acuarela; Maquillaje y Estética; Macramé para principiantes; Cocina de cuchara: recetas para entrar en calor; Espacio Creativo: Papercraft, Lettering y Scrapbooking, y Teatro.

Los cursos de Cerámica de secado al aire y Yoga ofrecerán grupos en castellano y euskera. En el caso de Yoga, las clases en euskera se impartirán los martes y jueves, de 17.45 a 19 horas, mientras que las clases en castellano tendrán lugar esos mismos días por la mañana, de 9.30 a 10.30 horas.

A toda esta programación se suman los 10 talleres gratuitos de informática y los 3 talleres gratuitos de psicología y bienestar personal.

El objetivo de esta programación de la Casa de la Juventud es "impulsar una intervención socioeducativa orientada al desarrollo integral de las personas jóvenes".

Se trata de "generar espacios de participación, aprendizaje y crecimiento personal que les permitan descubrir y potenciar sus capacidades, adquirir nuevas habilidades y desarrollar competencias y herramientas útiles para afrontar los retos de la vida cotidiana".

TALLERES GRATUITOS DE INFORMÁTICA

Como es habitual todos los trimestres, desde la Ciberaula de la Casa de la Juventud se ofertan talleres gratuitos de informática, que se impartirán los martes y jueves de 19 a 20.30 horas, y tendrán un marcado carácter práctico.

Las personas participantes podrán experimentar con herramientas reales, adquirir nuevas habilidades digitales y poner en práctica los conocimientos aprendidos en un entorno dinámico y colaborativo.

En enero, la programación comenzará con tres talleres orientados a conocer el funcionamiento de los equipos informáticos y a iniciarse en el sistema operativo Linux; y en febrero, la programación combinará el aprendizaje a través del videojuego Valorant con una primera aproximación al funcionamiento de las redes informáticas.

El mes de marzo estará centrado en profundizar en los conocimientos sobre redes y descubrir los fundamentos de la ciberseguridad.

El objetivo de estos talleres es "fomentar el interés por la tecnología, impulsar el desarrollo de las competencias digitales y promover el aprendizaje práctico, la colaboración y el pensamiento crítico, contribuyendo así a reducir la brecha digital y favoreciendo un acceso más igualitario al conocimiento y las herramientas tecnológicas".

NUEVA PROPUESTA EN LA CIBERAULA, ESTE MIÉRCOLES

En el contexto de los talleres gratuitos de informática y como complemento la Ciberaula de la Casa de la Juventud presenta este miércoles, a las seis de la tarde, una nueva propuesta: Homelab: Laboratorio tecnológico, un espacio de pruebas donde experimentar con equipos, redes y sistemas informáticos reales.

El monitor de la Ciberaula, Fran Miranda Arrubla, explicará en qué consiste este espacio y cómo se utiliza, con el objetivo de que los jóvenes "sean autónomos" y lo utilicen siempre que quieran en el horario de apertura, de lunes a viernes, de 11 a 14 y de 16 a 21 horas, salvo cuando hay cursos.