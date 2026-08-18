La Casa de la Juventud abre este miércoles las inscripciones en 986 plazas de 36 cursos y 15 talleres de informática

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PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud de Pamplona abre este miércoles el plazo de inscripción en las actividades organizadas para el último trimestre del año. En total, se ofrecen 986 plazas repartidas entre 36 cursos y 15 talleres gratuitos de informática, dirigidos a personas jóvenes de 14 a 30 años.

El objetivo de esta programación, ha manifestado el Consistorio en una nota, es promocionar la actividad física y lúdica como fuente de bienestar personal y formar a la juventud en habilidades que les sean útiles para su día a día. Toda la información se puede consultar en la web de Pamplona Joven.

Las inscripciones comienzan este miércoles para jóvenes empadronados en Pamplona o que estudien en centros educativos de la capital; quienes no cumplan estos requisitos o tengan entre 31 y 35 años, podrán apuntarse a partir del 26 de agosto. El plazo de inscripción finaliza, en los dos casos, el 13 de septiembre. El precio de los cursos varía entre los 11,05 euros y los 46,55 euros, en función del número de horas y de la edad de la persona que se inscribe. Los menores, de 14 a 17 años, tienen un precio especial.

Para inscribirse, se debe acudir a la Casa de la Juventud, ubicada en la calle Sangüesa 30, con el DNI, en horario, durante el mes de agosto, de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 16 a 21 horas. A partir de septiembre, el horario se amplía: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas; sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, y domingos, de 10 a 14 horas.

ACTIVIDADES EN CASTELLANO Y EN EUSKERA

Las actividades están distribuidas en cinco áreas principales: Actividades deportivas, Danza y expresión, Estética y bienestar, Cursos culturales y de desarrollo personal y profesional, y Talleres gratuitos de informática. Entre las actividades destacan diferentes tipos de baile, como danza del vientre, afrodance, bailes latinos (niveles I y II), hip-hop, dancehall, trap, comercial dance, y danza contemporánea y moderna.

También se impartirán diferentes actividades deportivas: GAP, zumba fitness, tono pump, hipopresivos + core, cross training (Iniciación) y box fitness, actividad que se impartirá tanto en castellano como en euskera. Como novedad, el curso de box fitness en euskera se organizará en dos niveles, iniciación y avanzado.

Además, podrá optarse por otros cursos como Diseño de moda: corta, cose y transforma; Decoración sobre Textil; Talla de Madera; Pilates; Teatro; Maquillaje y Estética; Dibujo con carboncillo; Cocina fácil, sana y de temporada; Plantas Medicinales de otoño; Ilustración en acuarela, Taller de cerámica de secado al aire; y Yoga. La actividad de Pilates se ofrecerá en horario de mañana y tarde, mientras que los cursos de cerámica y yoga podrán realizarse tanto en castellano como en euskera.

A toda esta programación se suman la oferta de talleres gratuitos de informática y los talleres gratuitos de psicología y bienestar personal. Como novedad, los talleres de informática previstos para septiembre se realizarán en horario de mañana, martes y jueves, de 11.30 a 12.55 horas. El resto de actividades se impartirán principalmente en horario de tarde, de lunes a viernes, o por la mañana los sábados.

NOVEDADES ESTE OTOÑO

Entre las principales novedades del programa se encuentra el curso de macramé para principiantes, que estará impartido por Gladys Padovanis, los jueves por la tarde. También es novedad el curso de baile Trap, que se impartirá los sábados por la mañana y estará dirigido por Nekane Rodríguez Zubimendi, profesora de la Casa de la Juventud. Un curso que vuelve a la programación derportiva es el de Tono Pump, para mejorar la fuerza y la condición física, de la mano de Borja Biesa Urdíroz, quien también impartirá el curso de Box Fitness en castellano. Esta misma modalidad, en euskera, estará a cargo de Unai Leiva Laínez.

Los talleres gratuitos de informática, habituales todos los trimestres, se centran en cuatro bloques de temáticas diferentes: Alfabetización digital y empleabilidad; Ciberseguridad y hacking ético desde cero; Programación, con una introducción al pensamiento computacional y al lenguaje Python; y Esports y trabajo en equipo. Aprende estrategia con Valorant, una propuesta que utiliza el entorno competitivo de los videojuegos para trabajar habilidades como la comunicación, la planificación, la toma de decisiones y la colaboración en equipo.