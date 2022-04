La Casa de la Juventud acoge este sábado juegos de mesa, talleres, yincanas y un escape room sobre espías

Se propone "a los aspirantes a un servicio secreto" diversas actividades para "autochequear capacidades y mejorar habilidades"

La Casa de la Juventud de Pamplona acoge este sábado una Tarde de Ocio sobre espías, que incluirá entre las 17 y las 21 horas juegos de mesa, un taller de encriptado clásico, una yincana y varias tandas de roll playing y escape room.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en nota de prensa, las actividades se llevarán a cabo con la colaboración de la Asociación L&T y tendrán entrada libre hasta completar aforo.

De esta forma, el Consistorio propone a los jóvenes de 12 a 30 años de la ciudad "una tarde llena de actividades temáticas sobre secretismo, intrigas, códigos, identidades e, incluso, traiciones, que se podrán desarrollar en muy diversas modalidades", ya que la Casa de la Juventud tendrá preparadas varias salas para la ocasión.

La propuesta engloba juegos de mesa temáticos de espionaje disponibles a lo largo de toda la tarde; 'Codificación 101' una propuesta de taller de encriptado clásico y la yincana que supone participar en el proceso selectivo de un servicio de espionaje. Se proponen, además, cinco tandas del juego de acción en vivo (roll playing) de carácter psicológico titulado 'El Infiltrado' y cinco sesiones del escape room 'Paparazzi o Espía'.

Durante toda la tarde en la Casa estará disponible un photocall para hacerse fotografías o selfies con un surtido conjunto de artilugios de espías. Para los más sociales, la propuesta es subir las instantáneas a redes sociales con los hashtag #EspiasEnLaCasa #CasaDeLaJuventud #GaztediarenEtxea. Para amenizar la velada en las instalaciones habrá mensajes ocultos y premios para quienes los encuentren.

LUDOTECA, LÁSERES Y UN PUESTO DE TRABAJO CUALIFICADO

La ludoteca comenzará a las 17 horas y ofrecerá la posibilidad de probar juegos de mesa en los que las personas participantes deberán identificar al infiltrado o cosechar información sobre el resto de jugadores como 'La resistencia', 'El Espía que se perdió', 'Código Secreto', 'Los Hombres Lobo de Castronegro' o 'El portero Baldomero'.

Las partidas tendrán una duración aproximada de entre 15 y 30 minutos, dependiendo el juego. En ese espacio también se propondrán partidas de dos videojuegos: 'Among Us', en el que un participante trata de acabar con los demás sin ser descubierto y el resto deben pararlo (se requiere teléfono móvil conectado de Internet) o 'Keep Talking and Nobody Explodes', donde los jugadores tendrán que cooperar para desactivar una serie de bombas que les amenazan.

En ese mismo horario, desde el principio de la tarde hasta las 20.45 horas, también se propone una actividad "clásica": robar sin disparar las alarmas, algo difícil cuando estas se activan al interrumpir un rayo láser. En este caso ladronas y ladronas deberán demostrar su pericia. También durante toda la tarde se podrá participar en 'Codificación 101' un taller de encriptado y desencriptado para aprender las normas básicas y los sistemas clásicos de cifrado de un mensaje, una técnica de comunicación que es tan antigua como la escritura.

Finalmente, la última propuesta abierta durante toda la tarde será una yincana para encontrar empleo e un servicio secreto. Para quienes quieran participar la prueba de acceso consiste en demostraciones de destrezas y habilidades de camuflaje, encriptación, decodificación, etc.

ACTIVIDADES CON PASES: ROLL PLAYING Y ROOM SCAPE

Desde las cinco de la tarde y en tandas de 45 minutos de duración la casa de la Juventud y L&T proponen un roll playing y un scape room. En el primero, bajo el título 'El Infiltrado' se propone un juego de interpretación en vivo en el que los participantes deberán ponerse en el papel del personal de la aeronave de una agencia de espionaje internacional.

Al hacerse de conocimiento público que una agencia rival tiene personal infiltrado en la nave, el grupo de participantes deberá hacer todo lo posible por neutralizar la amenaza sin dejar de llevar a cabo las tareas individuales asignadas en la misión.

El juego de escapismo 'Paparazzi o Espía' en este caso es de entrada, no de salida. Las personas que se apunten deberán hacer frente a un encargo bajo acuerdo de confidencialidad y exclusividad de forma que el grupo ni conocerá el nombre de los objetivos. Habrá que colarse en una habitación de hotel para identificar a los famosos que han mantenido oculta su boda y recuperar un documento comprometedor que se convertirá en una gran exclusiva.

En estas actividades se admitirán hasta 7 y hasta 6 plazas por grupo, respectivamente, con cinco tandas de cada propuesta.

DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD

Esta actividad tiene como objetivo que los jóvenes puedan probar nuevas opciones de ocio y dar a conocer los servicios y programas de la Casa de la Juventud.

Las Tardes de ocio se programan en colaboración con asociaciones juveniles, en este caso con Learn & Teach (L&T), una asociación sin ánimo de lucro que empezó realizando talleres de verano de refuerzo para estudiantes en el año 2012.

L&T, desde entonces, ha ido ampliando el espectro de actividades de forma que hoy mantiene un Taller de Proyectos Creativos, organiza excursiones por Navarra y programa 'Mitos en la Noche', actividades de observación y contextualización de la lluvia de Perseidas. La colaboración de la Casa de la Juventud y L&T se remonta a 2014.