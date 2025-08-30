La Casa de la Juventud de Pamplona mantiene abiertas las inscripciones para una veintena de cursos

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción para los cursos y talleres que la Casa de la Juventud de Pamplona oferta para otoño sigue abierto hasta el 19 de septiembre. Quedan plazas libres en más de una veintena de cursos. La inscripción se debe realizar en la propia Casa de la Juventud, hasta el 19 de septiembre. Desde el pasado lunes, se pueden inscribir a estos cursos jóvenes que no tengan empadronamiento en Pamplona y también quienes tengan entre 31 y 35 años.

De los 37 cursos que la Casa de la Juventud oferta para el próximo otoño, 12 se han completado y quedan otros 25 con plazas libres. Los cursos se organizan en cuatro áreas: cursos deportivos, danza y expresión, estética y bienestar, y cultura y desarrollo personal y profesional. Los precios oscilan entre los 9,20 euros y 45,60 euros, con descuentos para menores de 14 a 17 años. Además, la programación incluye catorce talleres de informática gratuitos con los que conocer diferentes programas, aplicaciones y usos. La oferta se puede consultar en www.pamplonajoven.es.

Con el inicio del mes de septiembre, la Casa de la Juventud retoma su horario habitual, que mantendrá durante todo el curso. La Casa de la Juventud abrirá de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas; los sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; y los domingos, de 10 a 14 horas. La Zona Cíber tendrá horario de lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas y la cafetería, de lunes a viernes también, de 10 a 13 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Por último, las asesorías especializadas atenderán, un año más, con cita previa. Durante el curso, la Asesoría Psicológica tendrá horario los lunes de 11 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Los miércoles atenderán la Asesoría de Asociacionismo, de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, y la Asesoría de Estudios, Salidas Profesionales, Ocio y Tiempo Libre, de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas. Los martes y jueves serán los días de las asesorías Jurídica y de Emprendimiento. La Asesoría Jurídica atenderá en horario partido, de 11 a 14 horas y de 16 y 19 horas, y la Asesoría Emprendimiento, por la tarde, de 19 a 20 horas.