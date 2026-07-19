La Casa de las Mujeres de Pamplona ha recibido a 6.614 mujeres en el primer semestre del año, un 17% más

Casa de las Mujeres. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Mujeres, espacio de reflexión y empoderamiento de las mujeres ubicado en la calle Aoiz 9 de Pamplona, ha recibido durante el primer semestre del año, entre los meses de enero y junio, a 6.614 mujeres. Esta cifra supone un incremento de más del 17% con respecto al primer semestre de 2025, cuando pasaron por la Casa 5.634 mujeres.

La Casa de las Mujeres, que se inauguró en 2019, está cogestionada por la Asociación Casa de las Mujeres y por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, que preparan conjuntamente tres programaciones cuatrimestrales durante el año. Entre las actividades que se ofertan se incluyen charlas, talleres, exposiciones, actuaciones o presentaciones de libros.

Durante este año, se ha acercado la Casa de las Mujeres a todas las mujeres de Pamplona a través de la décima ronda de los foros de barrio, con una explicación de su cogestión, sus objetivos y las diferentes programaciones que se llevan a cabo. Además, este año, la Casa trasladó una de sus actividades al centro de la ciudad: un torneo de ajedrez femenino, en el que participaron más de 40 mujeres.

En los dos últimos años, se han llevado a cabo obras de mejora y remodelación, con un presupuesto de 690.000 euros, que han permitido incorporar tres salas nuevas y una sala de movimiento. También se ha rehabilitado el auditorio del edificio, que puede ser solicitado por las entidades y asociaciones de la ciudad para llevar a cabo sus actividades, con prioridad para aquellas que incluyan perspectiva de género y/o feminista: las solicitudes se envían por correo electrónico a la dirección auditorio.cdm@pamplona.es.

Este espacio acogerá los viernes del mes de agosto, dentro de su programación estival, un ciclo de monólogos feministas, para público adulto, a las 19 horas. Los cuatro monólogos, tres en castellano y uno en euskera, tienen entrada libre y los siguientes títulos: 'Mi cuerpo no pidió tu opinión', con Magda Piñeyro; 'Gregoria - Feminista jaio ala egin egiten da?', con Beatriz Egizabal; 'Señora Random - Perimenopausia y más', con Leire Olaran; y 'Ser una lesbiana rural, disfrutando en el intento', con Cristina Martínez Hernández 'La Diverxa'.

PLAZAS LIBRES EN TALLERES

La programación de verano de la Casa de las Mujeres, que comienza en agosto y se puede consultar en la web https://www.pamplona.es/casa-de-las-mujeres-programacion, incluye 14 actividades y cuatro talleres, todos ellos gratuitos y dirigidos a mujeres. Los talleres tienen aún plazas libres y se necesita inscripción previa, que se realiza de forma presencial en la propia Casa, a través del correo electrónico casadelasmujeres@pamplona.es o en el teléfono 948 110 230. El horario del mes de julio es, de lunes a sábado, de 9.30 a 14.30 horas.

Los talleres son los siguientes: Iniciación al scrable, Iniciación al ajedrez, 'La IA en nuestras vidas. Empoderamiento y creatividad para el activismo feminista en la era digital' y 'Danza, salud, cuidados y empoderamiento. La salud integral de las mujeres'.