Casi toda Navarra estará el domingo en aviso amarillo por calor

Archivo - Un joven bebe de una botella de agua. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este domingo, 2 de agosto, en aviso amarillo por calor a gran parte del territorio de Navarra, donde se podrán alcanzar los 36 grados de máxima, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este sábado únicamente está en aviso amarillo la Ribera del Ebro, donde los termómetros llegarán a marcar 36 grados, con más probabilidad en la zona de Tudela. El aviso estará activo desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas.

Los aviso se extenderán el domingo a la zona centro, que registrará, junto con la Ribera, una máxima de 36 grados; y el Pirineo navarro, donde se llegará a los 24 grados. Los avisos estarán vigentes, al igual que este sábado, entre las 13.00 y las 20.59 horas.

De cara el lunes, toda la Comunidad foral estará libre de avisos meteorológicos. La AEMET prevé cielos nubosos, lluvias débiles y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el noroeste, que tenderán a amainar al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero; máximas en descenso. Viento flojo variable con predominio del norte durante las horas centrales, cuando se darán intervalos de mayor intensidad.

En Estella, las temperaturas rondarán entre los 19 grados de mínima y los 32 de máxima; en Pamplona entre los 18 y los 33 grados; en Roncal entre los 16 y 33 grados; y en Tudela los termómetros oscilarán desde los 23 grados de mínima a los 36 grados de máxima.