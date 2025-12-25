El Castillo de Marcilla acoge una exposición sobre Agramonteses y Beaumonteses

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Marcilla acoge la exposición 'Agramonteses y Beaumonteses, la lucha de bandos que dividió el reino', una muestra permanente y divulgativa que permite al público general y al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato acercarse a este episodio de la historia de Navarra.

La exposición recorre, a través de paneles explicativos apoyados por audioguía, el prolongado conflicto protagonizado por Agramonteses y Beaumonteses entre finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna.

"El discurso expositivo permite comprender las raíces de esta profunda polarización social, agravada por el enfrentamiento dinástico entre el rey Juan II y su hijo Carlos, Príncipe de Viana, detonante de la guerra civil iniciada en 1451", según ha destacado el Ayuntamiento de Marcilla en una nota.

La muestra analiza también la evolución de las fidelidades nobiliarias, la correlación de fuerzas entre los bandos, la injerencia de las monarquías vecinas y el papel de esta conflictiva nobleza en el progresivo declive del reino.

Los centros educativos interesados en concertar visitas o ampliar información pueden contactar con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Marcilla en el teléfono 608 794 155.