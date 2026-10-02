Catalán dice que la política de vivienda es un "fracaso" y que "los únicos responsables" son el Gobierno y sus socios

El diputado de UPN Alberto Catalán interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de UPN, Alberto Catalán, ha afirmado este viernes en el Congreso que la política de vivienda del Gobierno es un "fracaso" y ha reclamado que no se busquen los "culpables" fuera del Ejecutivo, porque "no sería justo". "Ustedes, señores del Partido Socialista, del Gobierno, y sus socios son los auténticos y únicos responsables", ha subrayado Catalán, durante el debate de los dos decretos que ha presentado el Gobierno en materia de vivienda, que no han sido convalidados por la Cámara Baja.

El diputado navarro ha destacado que el Ejecutivo lleva ocho años gobernando y "ahora" vienen las "lamentaciones". "Ocho años gobernando desde la imposición y el sectarismo, ocho años en los que no han querido en ningún caso y han despreciado los acuerdos con todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, con las Comunidades, con los ayuntamientos y también con la iniciativa privada", ha criticado.

Catalán ha asegurado que "en Navarra, el sectarismo del Partido Socialista y de Bildu ha conllevado la paralización de proyectos urbanísticos como la nueva estación del AVE en Pamplona, que a día de hoy hubiese posibilitado miles y miles de viviendas, la mayoría de protección oficial". "Esta es la triste realidad de la política de vivienda de este Gobierno y de sus socios. A la hora de progresar, siempre son una rémora, siempre van por detrás, siempre buscando alguien a quien culpar de su irresponsabilidad", ha afirmado.

El diputado navarro ha destacado que "hoy se evidencia el fracaso de la política de vivienda de este Gobierno". "Ocho años de Gobierno y ahora vienen con imposiciones indecentes, pero es que además, en estos ocho años el fracaso de su política no les puede llevar a buscar culpables fuera, no sería justo. Ustedes, señores del Partido Socialista, del Gobierno, y sus socios son los auténticos y únicos responsables", ha asegurado.

Además, ha planteado al Ejecutivo que, "si tan irresponsable es este Congreso de los Diputados, por qué no damos la palabra al pueblo, por qué no dejamos que sea el pueblo, al que todos defendemos, el que diga quién tiene o no tiene razón, y ponga a cada uno en su sitio". "Convoquen elecciones, hoy mejor que mañana, y así, solucionada la cuestión. Es muy fácil venir aquí a cuestionar el comportamiento de los demás y no hacer autocrítica", ha afirmado.

A continuación, Catalán ha lamentado que "han rechazado todas las propuestas que desde UPN hemos planteado en el Parlamento de Navarra". "Obvian que en Navarra el establecimiento de las zonas tensionadas ha conllevado que se haya disminuido un 44% la oferta, y nos traen un Real Decreto que han negociado y hablado única y exclusivamente con sus socios. ¿Qué nos viene a nosotros a exigir si están utilizando una norma excepcional, como son los reales decretos, de manera espuria, inaceptable, un trágala, en los que no hemos podido participar, ni siquiera vamos a poder enmendarlos? Habrá cuestiones con las que podríamos estar de acuerdo y otras en desacuerdo, pero no nos han dado la posibilidad de debatirlo", ha indicado.

Así, ha pedido al Gobierno que presente "un proyecto de ley que podamos enmendar". "En este país hay mucho españoles, mayores, jóvenes y ancianos, con nombres y apellidos, que se sienten desprotegidos por este Gobierno incompetente y que apuesta por la polaridad y el odio. Así no se gobierna un país", ha afirmado.